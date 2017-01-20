Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир Лысенко находится на просмотре в Атырау

Еще одним игроком из украинского чемпионата заинтересовались в Казахстане

  • 20.01.2017 16:43
  • 206 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sports.kz
© sports.kz

Тренерский штаб «Атырау» просматривает в данный момент на сборе в Турции украинского нападающего Владимира Лысенко.

28-летний форвард, являющийся воспитанником киевского футбола, выступал прежде за клубы из столицы Украины «Динамо» и «Арсенал», после защищал цвета харьковского «Металлиста», «Волыни», «Кривбасса», «Говерлы», «Севастополя». С 2014 года играл за донецкий «Олимпик» (в чемпионате Украины-2016/2017 — 11 матчей, 2 гола).

Владимир Лысенко отличился забитым мячом во вчерашнем контрольном матче «Атырау» с азербайджанским «Сумгаитом».

Источник — Sports.kz

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.