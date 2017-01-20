Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Экс-игрок Металлиста Чако Торрес стал игроком Актобе

Аргентинец вернулся на евразийский континент

  • 20.01.2017 16:41
  • 272 просмотров
  • 1 комментария
Метки
instagram.com
© instagram.com

31-летний аргентинский полузащитник Хуан Мануэль Торрес оформил отношения с «Актобе».

«Чако Торрес подписал с ФК Актобе», — написал в своем Instagram агент футболиста украинец Максим Карагодин, прикрепив фото с момента заключения контракта.

Торрес известен по выступлениям за аргентинские «Расинг Клаб» и «Атлетико Сан-Лоренсо де Альмагро», после которых провел четыре сезона в харьковском «Металлисте». Далее футболист вернулся в Аргентину, за два сезона в клубах «Чако Фор Эвер» и «Чакарита Хуниорс», он провел пять матчей.

Источник — Sports.kz

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    pepper21
    online
    pepper21, 20.01.2017 17:52
    0
    " Далее футболист вернулся в Аргентину, за два сезона в клубах «Чако Фор Эвер» и «Чакарита Хуниорс», он провел пять матчей."

    Он их по названию выбирал, что ли?))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.