Пляжный футбол:сборная Украины примет участие в «Кубке Персии» в Иране

Сборная Украины по пляжному футболу выступит в середине февраля в традиционном турнире «Кубок Персии», который проходит в Иране.

Накануне АПФУ получила официальное подтверждение от Федерации футбола Ирана, о том, что наша команда приглашена на турнир и сыграет против команд Италии, Польши и Ирана.

В Тегеран сборная Украины отправится 12 февраля, 13 числа все команды проведут тренировочные сессии, а матчи будут сыграны 14, 15 и 16 февраля.

Пока же остается открытым вопрос о составе сборной Украины, ведь Игорь Борсук, Александр Корнийчук, Тарас Коваленко и Андрей Борсук будут задействованы в это время в матчах за ФК «ХИТ», еще один представитель «ХИТа» Дмитрий Медведь восстанавливается после травмы колена. Также не сможет сыграть и Евгений Рябчук, который проходит курс лечения.

Так что, главному тренеру нашей сборной Евгению Варенице предстоит серьезно поломать голову над определением заявки на этот турнир.

Лев ГАЛУШКО, специально для Sport.ua