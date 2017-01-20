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Пляжный футбол:сборная Украины примет участие в «Кубке Персии» в Иране

Сборная Украины по пляжному футболу приглашена в Иран на турнир «Кубок Персии»

  • 20.01.2017 16:19
  • 364 просмотров
  • 1 комментария
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Пляжный футбол:сборная Украины примет участие в «Кубке Персии» в Иране
Сборная Украины по пляжному футболу выступит в середине февраля в традиционном турнире «Кубок Персии», который проходит в Иране.
Накануне АПФУ получила официальное подтверждение от Федерации футбола Ирана, о том, что наша команда приглашена на турнир и сыграет против команд Италии, Польши и Ирана.
В Тегеран сборная Украины отправится 12 февраля, 13 числа все команды проведут тренировочные сессии, а матчи будут сыграны 14, 15 и 16 февраля. 
 
 
Пока же остается открытым вопрос о составе сборной Украины, ведь Игорь Борсук, Александр Корнийчук, Тарас Коваленко и Андрей Борсук будут задействованы в это время в матчах за ФК «ХИТ», еще один представитель «ХИТа» Дмитрий Медведь восстанавливается после травмы колена. Также не сможет сыграть и Евгений Рябчук, который проходит курс лечения.
Так что, главному тренеру нашей сборной Евгению Варенице предстоит серьезно поломать голову над определением заявки на этот турнир.
 
Лев ГАЛУШКО, специально для Sport.ua
 

 

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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Комментарии
    bafkin
    online
    bafkin, 20.01.2017 17:56
    0
    отличная новость! я уже соскучился по пляжке
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