ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал Евгения Немтинова

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Футбольний клуб «Інгулець» підписав контракт з екс-гравцем київського «Динамо» та чернівецької «Буковини» Євгеном Немтіновим.



Євген Немтінов народився 3 жовтня 1995 року. У 2008–2009 роках виступив у чемпіонаті та першості ДЮФЛ у складі іллічівського «Моноліта» (провів 11 матчів), після чого перейшов до розташування «Буковини» (в ДЮФЛ зіграв 31 матч, в яких забив 5 м’ячів). У 2013 році зіграв два матчі у складі молдовської команди «Ністру» (Атаки). У травні-червні 2013 року виступав в аматорському чемпіонаті України за другу команду чернівчан, а з осені почав залучатися до ігор основи. На професійному рівні в Україні дебютував 19 жовтня у гостьовому поєдинку з «Динамо-2». Відіграв за «Буковину» півтора сезони, провівши у складі команди 32 матчі (з урахуванням Кубка України) та відзначившись одним забитим м’ячем. На думку вболівальників та експертів був одним з найкращих у складі чернівецької команди. У лютому 2015 року перейшов до лав маріупольського «Іллічівця», що перебував у кризовому становищі. 27 лютого дебютував у Прем’єр-лізі, відігравши 65 хвилин у поєдинку проти одеського «Чорноморця» та поступившись місцем на полі Максиму Жичикову. У Прем’єр-Лізі України в складі маріупольців зіграв 9 матчів. 27 червня 2015 року Євгеній Немтінов уклав угоду з київським «Динамо». У березні 2016 року перейшов до складу «Динамо-2». У червні 2016 року закінчив виступи за «Динамо-2» у зв’язку з розформуванням команди. У липні на правах вільного агента приєднався до складу «Буковини». У першій частині минулого сезону у складі чернівчан зіграв 19 матчів, забив 2 м’ячі.

У березні 2015 вперше отримав виклик до юнацької збірної України Олександра Петракова, що саме готувалася до участі у Чемпіонаті світу серед молодіжних команд. Проявивши себе на зборах та протягом товариських ігор, потрапив до остаточної заявки команди на турнір. У Новій Зеландії провів два поєдинки з чотирьох — грати проти господарів чемпіонату та збірної Сенегалу.

Источник — ФК Ингулец

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