Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

П’ять тисяч дітей візьмуть участь у турнірі під егідою ФФУ та UNICEF

ФФУ та UNICEF підписали Меморандум про взаєморозуміння

  • 20.01.2017 15:30
  • 82 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

У п’ятницю, 20 січня президент Федерації футболу України Андрій Павелко, голова представництва UNICEF в Україні Джованна Барберіс та голова комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки Вадим Стеценко підписали Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з ним, ФФУ, UNICEF і МОН України через спорт сприятимуть соціальній інтеграції дітей-переселенців та дітей, які постраждали внаслідок конфлікту на сході нашої країни. У тому числі й, через футбольні турніри, участь у яких братимуть шкільні команди зі східних областей України.

Зокрема, у рамках Меморандуму про взаєморозуміння буде проведено футбольний турнір UNICEF Football Cup серед школярів віком до 12 років і молодше. Змагатися на турнірі зможуть як хлопчики, так і дівчатка. Турнір розпочнеться наприкінці березня, планується, що учать у ньому візьмуть близько 5 тисяч дітей зі східних областей України. До змагань будуть залучені 302 школи (99 – з Донецкої, 59 – з Луганської, 64 – з Харківської, 32 – із Запорізької та 48 – з Дніпропетровської областей).

Відповідно до регламенту турніру UNICEF Football Cup, заявка команди повинна складатися з 18 гравців, а матчі проходитимуть у форматі «9х9». В цілому, до заявки команди повинні бути включені як мінімум шість дівчат, причому з дев’яти гравців на полі мають бути три дівчини. Фінал турніру відбудеться на стадіонні імені В. Баннікова у травні. Мета турніру – який проводитиметься у рамках проекту «Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході України» за фінансової підтримки Уряду Німеччини – заохотити дітей до командної роботи, поширити цінності солідарності та взаємоповаги, сприяти протидії дискримінації та соціальному виключенню.

«Спорт допомагає дітям бути здоровими та розвивати необхідні їм життєві та соціальні навички, - відзначила Джованна Барберіс. - Зокрема, спортивні ігри підтримують соціальну згуртованість та сприяють реабілітації дітей в кризових умовах через освіту та фізичний розвиток. Сьогодні ми даємо старт новій події, спрямованій на підтримку дітей, які постраждали від конфлікту на сході України та стали вимушеними переселенцями. Спорт – це найкраще, що ми можемо дати цим дітям, показавши, що піклуємося про них. Впевнена, що наш майбутній футбольний турнір буде чудовою ініціативою, тому з нетерпінням чекаю його початку».

Перед підписанням Меморандуму президент Федерації футболу України Андрій Павелко підкреслив значення цієї події: «Дитячий фонд ООН підтримує в нашій країні дітей, які постраждали від бойових дій на Донбасі та при анексії Криму. Підписання цього Меморандуму з UNICEF – почесна для нас місія. Ми зобов’язані зараз об’єднати наші зусилля, щоб надати дітям з родин переселенців всебічну допомогу. Ми бачимо, наскільки важлива допомога й міжнародних партнерів, зокрема Уряду Німеччини, який підтримує програми UNICEF в України. Сподіваюсь, що дитячий футбольний турнір, який цього року буде проведено вперше, у майбутньому стане щорічним. Дітям необхідно мати можливість радіти життю, спорту, футболу. Важливо, що ми не тільки залучаємо 5000 дітей до турніру, але й робимо кроки з розвитку інфраструктурних проектів. У п’яти регіонах збудуємо 30 футбольних майданчиків, надамо 7000 футбольних м’ячів, щоб діти займалися улюбленим видом спорту. Під час проведення фінальних матчів на полях НТКУ ім. В. Баннікова у Києві у дітей-учасників ігор буде можливість поспілкуватися і з гравцями збірної України, тим самим приєднатися до великої футбольної родини».

Вадим Стеценко зазначив, що проект, започаткований UNICEF та ФФУ, має великі перспективи. Дитячому футбольному турніру буде надано всебічну організаційну підтримку у проведенні змагань у школах п’яти областей.

Після короткого офіційного брифінгу та підписання Меморандуму Андрій Павелко вручив пам’ятні символічні подарунки Джованні Барберіс та Вадиму Стеценку.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.