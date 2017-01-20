П’ять тисяч дітей візьмуть участь у турнірі під егідою ФФУ та UNICEF

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У п’ятницю, 20 січня президент Федерації футболу України Андрій Павелко, голова представництва UNICEF в Україні Джованна Барберіс та голова комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки Вадим Стеценко підписали Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з ним, ФФУ, UNICEF і МОН України через спорт сприятимуть соціальній інтеграції дітей-переселенців та дітей, які постраждали внаслідок конфлікту на сході нашої країни. У тому числі й, через футбольні турніри, участь у яких братимуть шкільні команди зі східних областей України.



Зокрема, у рамках Меморандуму про взаєморозуміння буде проведено футбольний турнір UNICEF Football Cup серед школярів віком до 12 років і молодше. Змагатися на турнірі зможуть як хлопчики, так і дівчатка. Турнір розпочнеться наприкінці березня, планується, що учать у ньому візьмуть близько 5 тисяч дітей зі східних областей України. До змагань будуть залучені 302 школи (99 – з Донецкої, 59 – з Луганської, 64 – з Харківської, 32 – із Запорізької та 48 – з Дніпропетровської областей).



Відповідно до регламенту турніру UNICEF Football Cup, заявка команди повинна складатися з 18 гравців, а матчі проходитимуть у форматі «9х9». В цілому, до заявки команди повинні бути включені як мінімум шість дівчат, причому з дев’яти гравців на полі мають бути три дівчини. Фінал турніру відбудеться на стадіонні імені В. Баннікова у травні. Мета турніру – який проводитиметься у рамках проекту «Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході України» за фінансової підтримки Уряду Німеччини – заохотити дітей до командної роботи, поширити цінності солідарності та взаємоповаги, сприяти протидії дискримінації та соціальному виключенню.



«Спорт допомагає дітям бути здоровими та розвивати необхідні їм життєві та соціальні навички, - відзначила Джованна Барберіс. - Зокрема, спортивні ігри підтримують соціальну згуртованість та сприяють реабілітації дітей в кризових умовах через освіту та фізичний розвиток. Сьогодні ми даємо старт новій події, спрямованій на підтримку дітей, які постраждали від конфлікту на сході України та стали вимушеними переселенцями. Спорт – це найкраще, що ми можемо дати цим дітям, показавши, що піклуємося про них. Впевнена, що наш майбутній футбольний турнір буде чудовою ініціативою, тому з нетерпінням чекаю його початку».



Перед підписанням Меморандуму президент Федерації футболу України Андрій Павелко підкреслив значення цієї події: «Дитячий фонд ООН підтримує в нашій країні дітей, які постраждали від бойових дій на Донбасі та при анексії Криму. Підписання цього Меморандуму з UNICEF – почесна для нас місія. Ми зобов’язані зараз об’єднати наші зусилля, щоб надати дітям з родин переселенців всебічну допомогу. Ми бачимо, наскільки важлива допомога й міжнародних партнерів, зокрема Уряду Німеччини, який підтримує програми UNICEF в України. Сподіваюсь, що дитячий футбольний турнір, який цього року буде проведено вперше, у майбутньому стане щорічним. Дітям необхідно мати можливість радіти життю, спорту, футболу. Важливо, що ми не тільки залучаємо 5000 дітей до турніру, але й робимо кроки з розвитку інфраструктурних проектів. У п’яти регіонах збудуємо 30 футбольних майданчиків, надамо 7000 футбольних м’ячів, щоб діти займалися улюбленим видом спорту. Під час проведення фінальних матчів на полях НТКУ ім. В. Баннікова у Києві у дітей-учасників ігор буде можливість поспілкуватися і з гравцями збірної України, тим самим приєднатися до великої футбольної родини».



Вадим Стеценко зазначив, що проект, започаткований UNICEF та ФФУ, має великі перспективи. Дитячому футбольному турніру буде надано всебічну організаційну підтримку у проведенні змагань у школах п’яти областей.



Після короткого офіційного брифінгу та підписання Меморандуму Андрій Павелко вручив пам’ятні символічні подарунки Джованні Барберіс та Вадиму Стеценку.

Источник — Федерация футбола Украины

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