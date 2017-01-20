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Андрей НЕСМАЧНЫЙ: «Мир сатаны использовал меня»

Неожиданное признание бывшего футболиста «Динамо» в качестве Свидетеля Иеговы

  • 20.01.2017 15:30
  • 1835 просмотров
  • 13 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Андрей Несмачный
© fcdynamo.kiev.ua. Андрей Несмачный

Видео датируется октябрем 2016-го года, но известность получило только сейчас.

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 20.01.2017 15:44
    +3
    а зараз кому ти служиш? тим, кому потрібні твої гроші і твоє ім"я, щоб шукати інших "братів"
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    chues
      chues, 20.01.2017 15:45
    -1
    Ну видать бабосы закончились. Актер то никудышный...
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    ding01
      ding01, 20.01.2017 15:45
    +3
    Лучше б он пил!)))
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    Lempke
    online
      Lempke, 20.01.2017 15:45
    +3
    У каждого свои тараканы в голове.
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    sasha112006
    online
      sasha112006, 20.01.2017 15:51
    +1
    ding01, 20.01.2017 15:45
    Лучше б он пил!)))
    100 %
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    успешный
    online
      успешный, 20.01.2017 15:55
    +3
    Жаль что не в христианскую церковь пошёл
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    Taraniv
    online
      Taraniv, 20.01.2017 16:00
    +5
    ding01, 20.01.2017 15:45
    Лучше б он пил!)))
    Так это он наверное и допился до такого
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    Олег Кравчук
      Олег Кравчук, 20.01.2017 16:01
    +1
    Фанатик прибацаний,стріляти таких,щоб не розмножувалися!
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    ultrofan
      ultrofan, 20.01.2017 16:03
    +3
    Идиот,видать ему мячом по башке крепко заехали!!!
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    Данило Галицькій
    online
      Данило Галицькій, 20.01.2017 16:15
    0
    Та цих релігій зараз під тисячу і християнських пару сотень це точно .І всюди десятина якщо не помиляюсь(бізнес).Короче пішов так пішов він нікому нічого не винен
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    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 20.01.2017 16:16
    0
    Несмачный епанулся капец!!!
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 20.01.2017 16:19
    +1
    ой дурааааак....
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 20.01.2017 16:20
    0
    все блеать, бабулек в подьезд не пускать, ишь до чего дело доходит...
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