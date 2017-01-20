Сергей Яворский вновь стал игроком Ильичевца

© Footboom.com. Сергей Яворский

Очередным новичком «Ильичевца» в это зимнее межсезонье стал Сергей Яворский. Защитник уже защищал цвета мариупольской команды в сезонах 2007/08 и 2010-15. Всего за «Ильичевец» Яворский провел 126 матчей в чемпионатах Украины (90 — в Премьер-лиге) и забил 5 мячей. Сергей будет играть за приазовцев до конца сезона 2016/17. Контракт вступает в силу с февраля.



Досье



Сергей Яворский родился 5-го июля 1989 года в Донецке. Воспитанник «Олимпика». Кроме «Ильичевца» и «Олимпика» Сергей играл за киевскую «Оболонь». В составе «Ильичевца» Яворский выиграл Первую лигу (2007/08), а, выступая за «пивоваров», стал серебрянным призером первого дивизиона.



Всего в Премьер-лиге защитник сыграл 115 матчей (5 мячей). Летом 2015 года Яворский перешел в казахстанский «Тобол»: 44 матча, 3 гола.



В активе Сергея 12 матчей за юношеские сборные Украины и 1 игра за молодежную сборную.

Источник — ФК Ильичевец

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