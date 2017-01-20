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Ливерпуль претендует на Джо Харта

Голкипер «Торино» может вернуться в Англию

  • 20.01.2017 14:53
  • 438 просмотров
  • 1 комментария
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Номер 1 сборной Англии был вынужден покинуть «горожан» летом из-за того, что Пеп Гвардиола не видел в нем нужных игровых качеств, и отправился в «Торино».
 
Впрочем, в Англии есть люди, которые хотят видеть Харта у себя. Например, «Ливерпуль» Юргена Клоппа готов предложить футболисту контракт. Трансфер игрока оценивается в 15 миллионов евро. Одна из причин – неубедительная игра вратарей «красных» Симона Миньоле и Лориса Кариуса.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    ss87
    online
      ss87, 20.01.2017 15:12
    +1
    Миньоле затащил крайний матч с МЮ. Норм вратарь. Харт хорош, но Миньоле сейчас прибавил. Пусть Харта лучше снова в Сити вернут, а то там проблемы куда серьезнее с этой позицией.
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