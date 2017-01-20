Ливерпуль претендует на Джо Харта

Номер 1 сборной Англии был вынужден покинуть «горожан» летом из-за того, что Пеп Гвардиола не видел в нем нужных игровых качеств, и отправился в «Торино».

Впрочем, в Англии есть люди, которые хотят видеть Харта у себя. Например, «Ливерпуль» Юргена Клоппа готов предложить футболисту контракт. Трансфер игрока оценивается в 15 миллионов евро. Одна из причин – неубедительная игра вратарей «красных» Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Источник — ТК Футбол

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