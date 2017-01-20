Олег ГУСЕВ: «Не рассматриваю вариант остаться в Украине»

Мда....понимание футбольного хозяйства в других странах у вас напрочь отсутствует. Я думаю нет да...

Так Гладкий же ваш игрок, который как минимум кубок вам принес... вот ьаак в Шахтере к бывшим иг...

А почему ты считаешь только один сезониз ДК и в 10 и в 11 Штольню тоже 3—0 делало, и что?Или да...

Я уже как то без тебя разберусь что мне и где фильтровать, а свои жизненные наблюдения, при себе...