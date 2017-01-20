Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег ГУСЕВ: «Не рассматриваю вариант остаться в Украине»

Экс-игрок киевского «Динамо» переедет выступать в другой чемпионат

  • 20.01.2017 14:40
  • 1973 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
© dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев заявил, что пока не рассматривает вариант продолжения своей карьеры в Украине.
 
— Всё именно так, как сказал мой агент. И не хотелось бы пока что-либо конкретизировать в плане названий клубов. Продолжение карьеры в Украине? Пока такой вариант я не рассматриваю, — сказал Гусев.
 
Напомним, ранее агент футболиста Вадим Шаблий заявил, что Гусев может продолжить карьеру в Европе, Азии или Америке.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.