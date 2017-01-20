Олег ГУСЕВ: «Не рассматриваю вариант остаться в Украине»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев заявил, что пока не рассматривает вариант продолжения своей карьеры в Украине.
— Всё именно так, как сказал мой агент. И не хотелось бы пока что-либо конкретизировать в плане названий клубов. Продолжение карьеры в Украине? Пока такой вариант я не рассматриваю, — сказал Гусев.
Напомним, ранее агент футболиста Вадим Шаблий заявил, что Гусев может продолжить карьеру в Европе, Азии или Америке.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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