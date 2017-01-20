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Евгений Бохашвили — на просмотре в Олимпике

Экс-игрок «Днепра» может перейти в донецкий клуб

  • 20.01.2017 14:32
  • 254 просмотров
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Бывший нападающий «Днепра» Евгений Бохашвили находится на просмотре в «Олимпике».

В текущем сезоне 24-летний футболист провел за «Днепр» 3 поединка в чемпионате Украины, а также 8 матчей в чемпионате молодежных команд.

По окончанию первой части сезона Бохашвили стал свободным агентом.

Источник — Динамомания

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