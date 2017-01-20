Евгений Бохашвили — на просмотре в Олимпике

Бывший нападающий «Днепра» Евгений Бохашвили находится на просмотре в «Олимпике».
В текущем сезоне 24-летний футболист провел за «Днепр» 3 поединка в чемпионате Украины, а также 8 матчей в чемпионате молодежных команд.
По окончанию первой части сезона Бохашвили стал свободным агентом.
Источник — Динамомания
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