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Как Карлоса Тевеса встречали в Китае

Аргентинский нападающий стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты

  • 20.01.2017 14:29
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  • 2 комментария
Метки
Как Карлоса Тевеса встречали в Китае
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Карлос Тевес прибыл в Китай, где его встретила многотысячная армия болельщиков.
 
Напомним, что не так давно аргентинский нападающий подписал контракт с «Шаньхай Шеньхуа», где будет зарабатывать 37 миллионов евро в год.


 

Источник — Sport.ua

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