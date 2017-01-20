Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Карлос Тевес прибыл в Китай, где его встретила многотысячная армия болельщиков.
Напомним, что не так давно аргентинский нападающий подписал контракт с «Шаньхай Шеньхуа», где будет зарабатывать 37 миллионов евро в год.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Щоб творилось якби був Мессі або Роналдо
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.