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Шахтер занимается под пристальным вниманием Рауля Рианчо

Команда Паулу Фонсеки провела утреннюю тренировку

  • 20.01.2017 14:19
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Метки
ФК Шахтер. Рауль Рианчо
© ФК Шахтер. Рауль Рианчо
В пятницу утром «Шахтер» провел насыщенную и интенсивную тренировку. Все упражнения выполнялись в высоком темпе и практически без остановок. По отдельной программе занимался лишь Николай Матвиенко, который на днях перенес простуду. 
 
За утренней сессией «горняков» все полтора часа внимательно наблюдал помощник главного тренера национальной сборной Украины Рауль Рианчо. Перед занятием он пообщался с наставниками «Шахтера», а по окончании занятия беседовал с футболистами.
 

Источник — ФК Шахтер

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