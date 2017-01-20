Шахтер занимается под пристальным вниманием Рауля Рианчо

© ФК Шахтер. Рауль Рианчо

В пятницу утром «Шахтер» провел насыщенную и интенсивную тренировку. Все упражнения выполнялись в высоком темпе и практически без остановок. По отдельной программе занимался лишь Николай Матвиенко, который на днях перенес простуду.

За утренней сессией «горняков» все полтора часа внимательно наблюдал помощник главного тренера национальной сборной Украины Рауль Рианчо. Перед занятием он пообщался с наставниками «Шахтера», а по окончании занятия беседовал с футболистами.

Источник — ФК Шахтер

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