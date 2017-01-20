Винченцо МОНТЕЛЛА: «Матч против Наполи — дерби для меня»

Главный тренер Милана Винченцо Монтелла встретился с журналистами накануне домашней баталии с Наполи.

«Нас ждет очень важная игра. Чтобы победить, придется заплатить высокую цену. Мы столкнемся с сильной командой, состав которой позволяет ей выступать в Лиге чемпионов. На данный момент соперник переживает хорошее время, так что придется сильно постараться, если мы хотим добиться успешного результата.

Принципиален ли для меня матч с Наполи? Моя семья живет в Неаполе, а я чувствую себя неаполитанцем. Безусловно, предстоящая игра станет для меня своеобразным дерби.

Сарри? Его команды всегда имеют узнаваемый игровой почерк. Он всегда работает по полной программе, стараясь добиться улучшения по всем направлениям. Мне нравится этот тренер. Мы являемся людьми разных поколений, но я уважаю Сарри как тренера.

Отсутствие Романьоли и Локателли? У нас в составе есть другие футболисты, способные их заменить.

В верхней части таблицы все довольно плотно. Наполи, Лацио, Милан, Интер, Аталанта и Фиорентина располагаются не так далеко, и каждая из этих команд может рассчитывать на успешный сезон. Естественно, в подобной ситуации каждая ошибка может стоить очень дорого. Мы должны поднять планку, чтобы добраться до Лиги Европы.

Безусловно, наш уровень стал значительно выше. В понедельник команда отыграла дефицит в два мяча у такого сильного соперника, как Торино, который к тому же выступал на своем поле. Еще год назад это можно было бы сравнить с чудом, а сейчас мы подверглись критике за слабую игру до перерыва.

Соса? У него большой опыт. Он поиграл в Турции и многое познал в тактическом плане, когда выступал за Наполи. Теперь Хосе стал более зрелым и безмятежным футболистом. Он всегда демонстрирует хорошие вещи, но ему необходима поддержка.

Ньянг? Как я уже неоднократно говорил, его игровой спад был вызван вирусом. Сейчас он стал играть намного лучше, хотя вчера снова был небольшой приступ. Парень должен постепенно прогрессировать. Любой благоприятный эпизод способен ускорить данный процесс.

Деулофеу? Я не говорю о футболистах других команд.

Доннарумма? Один из самых интересных игроков мира, который делает свою работу с абсолютным спокойствием».

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