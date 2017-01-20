Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не было желания сделать плохо Степаненко»

© dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский поделился своим мнением о соперничестве киевского «Динамо» с донецким «Шахтером» и рассказал о конфликте с Тарасом Степаненко.

- Матчи «Динамо» и «Шахтера» часто не ограничивались периметром футбольного поля и не заканчивались с финальным свистком. Недавно был скандал, связанный с Дарио Срна, который позволил себе обидные слова в адрес «Динамо», за которые позже извинился. Вы, как капитан, с ним общались на эту тему?

— Нет. Несколько раз пересекались, но не затрагивали такие темы. Понимали, что мы соперники на футбольном поле и именно там наше соперничество и заканчивается. Мы не были друзьями, но у нас нормальные отношения.

— Другой пример. Ваши слова, адресованные Тарасу Степаненко, повлекли за собой цепь событий. «Шахтер» расценил их как провокацию, подстрекательство фанатов и предоставил игроку и его семье охрану. Может, стоило тогда промолчать?

— Если бы после игры у меня была возможность сесть, посмотреть видео, разобраться спокойно во всем, я бы не сказал того, что сказал. Но на тот момент, под воздействием психоэмоционального состояния, я принял другое решение. Я не считаю, что в моих словах было что-то провокационное, их просто не так интерпретировали. И это еще один момент, который я не люблю в журналистике. Ты говоришь одну фразу, а ее преподносят по-другому.

Подчеркну, у меня нет негативного отношения ни к одному из футболистов. После матча эмоции часто захлестывают. А если еще и футболисты до игры были «подогреты» высказываниями тренеров... Это были эмоции, связанные с конкретным матчем, у меня не было желания сделать кому-то плохо.

— Вы сказали, что тренеры своими высказываниями «подогревали» футболистов еще до матча. Мирча Луческу, наверное, умел завести публику как никто другой?

— Он сейчас так же поступает в «Зените».

— Станет ли без Луческу отечественное «класико» не таким принципиальным?

— В советское время центральным противостоянием было «Динамо» — «Спартак», сейчас — «Динамо» — «Шахтер». Такие матчи должны быть, они востребованы всегда, это только подогревает интерес к футболу.

— Отечественный футбол потерял с уходом Луческу?

— Странный вопрос. Сегодня вообще тяжело говорить о развитии, учитывая ситуацию, в которой находится наша страна. Нам бы не потерять те позиции, которые есть — это уже будет результатом и достижением. Посмотрите, у нас количество клубов сокращается, их финансовое состояние падает. Но даже если сохраним эту базу, думаю, так как раньше, уже не будет. Будут более сбалансированные бюджеты у клубов, будут развиваться детские школы.

— Как вы относитесь к симуляции на футбольном поле?

— Больше за то, чтобы все было по делу. Если выраженная симуляция — должно быть наказание, даже постфактум.

Источник — Footboom

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