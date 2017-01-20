Марсело Морено перейдет в Гремио

© ФК Шахтер. Марсело Морено

29-летний Морено тренируется в составе Гремио, однако никаких официальных бумаг с этим клубом подписывать не собирается. Игрок просто попросил руководство Гремио предоставить ему возможность поддерживать форму с Мушкетерами, на что клуб не стал возражать.

С конца минувшего года Марсело Морено, напомним, пребывает в статусе свободного агента после того, как покинул китайский Чаньчунь Ятай по окончании срока действия контракта.

С тех пор боливийцу, по слухам, поступил ряд предложений — от Шахтера, Крузейро, Бешикташа и ряда китайских клубов. Первоначально форвард собирался довольно быстро определиться со своим будущим, но в итоге этот вопрос затянулся.

По данным источника, Морено взвешивает все предложения и, вероятнее всего, отдаст предпочтение тому, где финансовые условия наиболее привлекательны.

Напомним, Марсело Морено выступал за Шахтер с 2008 по 2011 год, однако сделать карьеру в донецком клубе при Мирче Луческу у боливийца так и не получилось.

С учетом нынешней проволочки, а также подписанием Шахтером Густаво Бланко-Лещука и возвращением Филиппа Будковского, перспективы еще одного появления Морено в стане Горняков становятся все более туманными.

Источник — Шахта

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