Александр ШОВКОВСКИЙ: Калитвинцев плюс Лужный - это идеальный капитан

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о людях, которые его вдохновляли.
— Владислав Ващук — Александр Головко. Эта пара является эталоном центральных защитников?
— Это мои партнеры по команде. А эталон — нет такого понятия в футболе. Это звучит грубо и шаблонно.
— Назовете символическую сборную партнеров по «Динамо»?
— Не хочу. Не люблю кого-то выделять. У меня даже не было кумира среди вратарей. Этот образ был собирательным: игра на линии — один, игра на выходах — другой, игра ногами — третий. А еще харизма, характер...
— Вы не скрывали, что выходить на поле с капитанской повязкой для вас было престижно, значимо. А кто для вас в «Динамо» был образцовым капитаном?
— Юрий Калитвинцев, потом Олег Лужный. Извините, но вдаваться в подробности и характеризировать этих людей не буду.
— Они проявляли себя на футбольном поле или в раздевалке?
— Они проявляли себя везде. А если их соединить — получился бы идеальный капитан.
— У Александра Шовковского есть форвард, который огорчал его особенно часто?
— Пожалуй, испанец Рауль. Мне кажется, он мне все время забивал... У него было потрясающее чувство мяча, он грамотно выбирал позицию. Думающий футболист.
Источник — Footboom
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