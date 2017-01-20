Александр ШОВКОВСКИЙ: Калитвинцев плюс Лужный - это идеальный капитан

© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о людях, которые его вдохновляли.

— Владислав Ващук — Александр Головко. Эта пара является эталоном центральных защитников?

— Это мои партнеры по команде. А эталон — нет такого понятия в футболе. Это звучит грубо и шаблонно.

— Назовете символическую сборную партнеров по «Динамо»?

— Не хочу. Не люблю кого-то выделять. У меня даже не было кумира среди вратарей. Этот образ был собирательным: игра на линии — один, игра на выходах — другой, игра ногами — третий. А еще харизма, характер...

— Вы не скрывали, что выходить на поле с капитанской повязкой для вас было престижно, значимо. А кто для вас в «Динамо» был образцовым капитаном?

— Юрий Калитвинцев, потом Олег Лужный. Извините, но вдаваться в подробности и характеризировать этих людей не буду.

— Они проявляли себя на футбольном поле или в раздевалке?

— Они проявляли себя везде. А если их соединить — получился бы идеальный капитан.

— У Александра Шовковского есть форвард, который огорчал его особенно часто?

— Пожалуй, испанец Рауль. Мне кажется, он мне все время забивал... У него было потрясающее чувство мяча, он грамотно выбирал позицию. Думающий футболист.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.