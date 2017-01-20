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Упражнение представляла собой игру семь на семь с вратарями на маленьком поле со стандартными воротами.

При этом игрок, который обрезался и терял мяч, должен был сразу обежать вокруг тренировочных стоек, расположенных по углам поля, тем самым выключившись на несколько секунд из игры. А этих пары секунд команде-сопернице за такой «мини-футбольной» интенсивности вполне хватало на то, чтобы забить гол.







Источник — ФК Динамо Киев

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