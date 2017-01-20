Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бенефис Гладкого в турнире четырех команд

Киевское «Динамо» провело символический турнир

  • 20.01.2017 12:26
  • 1246 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Упражнение представляла собой игру семь на семь с вратарями на маленьком поле со стандартными воротами.
 
При этом игрок, который обрезался и терял мяч, должен был сразу обежать вокруг тренировочных стоек, расположенных по углам поля, тем самым выключившись на несколько секунд из игры. А этих пары секунд команде-сопернице за такой «мини-футбольной» интенсивности вполне хватало на то, чтобы забить гол.


 

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.