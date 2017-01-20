Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Репетиция окончена, пора становиться мужчиной»

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Третий украинец, перешедший в зимнее межсезонье в «Карабюкспор», рассказал, как решился на этот шаг, о тренировках Тудора и о помощи от Селезнева и Рыбки.

— Андрей, с каким тренером в «Днепре» вам работалось лучше всего?

— Я не могу назвать вам одну фамилию, потому как каждый из тренеров – это отдельная история. Испанец Хуанде Рамос прививал команде европейский подход к тренировочному процессу. Мирон Маркевич давал мне шанс, в то время, когда в команде была бешеная конкуренция. Нынешний тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко старается так же постоянно совершенствовать тренировочный процесс, смотря на то, как это делают в Европе.

— Правда, что уехать играть в европейский чемпионат вы могли намного раньше?

— Год назад я лично общался с представителями польской «Легии». Поляки хотели выкупить мой контракт, но «Днепр» не хотел меня продавать. Хотя я говорил руководству днепровского клуба, что хотелось бы попробовать свои силы в другом чемпионате. В истории с переходом в «Карабюкспором» все было иначе. Сначала представители турецкого клуба через агента спросили, готов ли я ехать к ним, а потом уладили вопрос с «Днепром».

— Почему решились на этот переход?

— Я считаю, что-то нужно поменять в своей жизни и поиграть в другом чемпионате. К тому же, на мой взгляд, чемпионат Турции значительно сильнее украинской Премьер-лиги. Хочется попробовать свои силы на фоне таких соперников, как «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ».

— Сложно было уходить из «Днепра»?

— Всегда непросто принимать такие решения. Этот клуб стал дня меня родным. Днепровских болельщиков и наш коллектив не забуду никогда. Но когда мне сделали предложение из «Карабюкспора», то я, взвесив все за и против, принял решение в пользу переезда в Турцию . К тому же в моей новой команде уже играют два украинца - Евгений Селезнев и Александр Рыбка. С их помощью адаптация в новой стране пройдет намного проще. Перед тем, как перейти в «Карабюкспор», я разговаривал с Селезневым, он рассказал мне о хороших условиях для работы и интересных тренировках от главного тренера Игора Тудора.

— Как проходит адаптация в новом коллективе?

— Мне очень помогают Женя Селезнев и Саша Рыбка. Женя за недолгое пребывание в «Карабюкспоре» уже стал одним из главных действующих лиц команды. Его все очень уважают, а он любит пошутить. Он – душа команды. Самое тяжелое в адаптации - это языковый барьер. Других проблем в адаптации нет. На тренировочном поле у главного тренера совсем другие требования. К ним мне стоит приспосабливаться. Но главное, что «Карабюкспор» — команда, которая любит играть в открытый футбол. Тудор готовит команду к игре с «Галатасараем» и говорит, что мы не должны бояться соперника, прессинговать.

— Евгений Селезнев перед подписанием контракта с турецким клубом взялся за чтение автобиографии Ибрагимовича на английском. А как у вас с иностранными языками?

— Изучением английского языка занимаюсь в свободное от тренировок время. Мой агент Иван Пироженко подготовил для меня достаточно лексики, которая нужна мне в первую очередь. Учу самые необходимые слова. Также в интернете сейчас много программ, позволяющих поднимать уровень английского. Потому в этом плане также буду стараться прогрессировать.

— Тренеры всегда отмечали ваш талант, но за время, проведенное в «Днепре», вы так и не реализовали свой потенциал. Почему?

— Я много думал об этом. Возможно, молодость сыграл свою роль. Одной из причин смены обстановки было то, что я все хочу начать сначала. Чтобы не было этих «перепадов». Хочется набрать лучшие кондиции и продолжать прогрессировать. В один момент мне нужно было попрощаться с молодостью и повзрослеть, стать мужчиной. Переезжая в Турцию, я начинаю новый этап в своей жизни. Когда только начинал карьеру, то думал, что все это репетиция. Но сейчас понимаю, что нужно переосмыслить многие моменты моей карьеры и подойти максимально сконцентрированным и ответственным к новому вызову.

— В свое время из-за схожей позиции и креативной игры вас сравнивали с Евгением Коноплянкой. Как вы к этому относитесь?

— Мне не нравится, когда меня с кем-то сравнивают. Моя фамилия – Близниченко. Хочу сделать так, чтобы мою фамилию в футбольном мире знали все. Команда у нас хорошая, и я уверен, что мы можем достигнуть большого успеха.

Роман БЕБЕХ

Источник — Sport.ua

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