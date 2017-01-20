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Динамо нашло левого защитника в Польше

Сергей Ребров подыскал замену Евгению Макаренко, который не стал продлевать контракт с клубом

  • 20.01.2017 12:02
  • 2897 просмотров
  • 10 комментария
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i4.chroniclelive.co.uk, Тамаш Кадар
© i4.chroniclelive.co.uk, Тамаш Кадар
Киевское «Динамо» договорилось с польским «Лехом» о трансфере левого защитника команды Тамаша Кадара. Сообщается, что за венгерского футболиста киевляне заплатят около 3 миллионов евро.
 
В польском клубе 26-летний футболист действовал на позиции центрального защитника, однако родная для него позиция на поле - левый фулбек или левый вингер. В нынешнем сезоне Кадар провел за «Лех» 18 матчей. В составе сборной Венгрии на счету футболиста 37 матчей.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 20.01.2017 12:10
    0
    500 т за Макаренко или 3 м за поляка, прикольная экономика
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    darvey77
      darvey77, 20.01.2017 12:10
    0
    500 т за Макаренко или 3 м за поляка, прикольная экономика
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    movkli
      movkli, 20.01.2017 12:19
    +1
    darvey77, 20.01.2017 12:10
    500 т за Макаренко или 3 м за поляка, прикольная экономика
    это экономика по-суркисовски)))
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    orest0998
      orest0998, 20.01.2017 12:20
    +3
    Думаю це правдива інформація,недаремно Лех купив Костевича саме на місце Кадара.
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    sasha112006
      sasha112006, 20.01.2017 12:30
    0
    Уже Тео взяли с Леха
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    Ffd Dfg
      Ffd Dfg, 20.01.2017 12:31
    0
    darvey77, 20.01.2017 12:10
    500 т за Макаренко или 3 м за поляка, прикольная экономика
    УГОРЕЦЬ ВІН,але тебе цікавлять лишень чужі гроші
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    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 20.01.2017 12:52
    +1
    Жду новости что и этот отказался переходить в динамо
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 20.01.2017 13:00
    0
    Может это и правдивая информация, но я буду ждать слово ОФИЦИАЛЬНО.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 20.01.2017 13:19
    0
    Згадайте минулеТрансфернеВікно, там футболісти уже в дорозіПеребували, а потім якимось загадковимОбразом пропадали з літаків і потягів
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    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 20.01.2017 13:21
    0
    Vitalik Shevchenko, 20.01.2017 13:19
    Згадайте минулеТрансфернеВікно, там футболісти уже в дорозіПеребували, а потім якимось загадковимОбразом пропадали з літаків і потягів
    Бермудский треугольник а не дк.
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