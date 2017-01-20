Динамо нашло левого защитника в Польше

© i4.chroniclelive.co.uk, Тамаш Кадар

Киевское «Динамо» договорилось с польским «Лехом» о трансфере левого защитника команды Тамаша Кадара. Сообщается, что за венгерского футболиста киевляне заплатят около 3 миллионов евро.

В польском клубе 26-летний футболист действовал на позиции центрального защитника, однако родная для него позиция на поле - левый фулбек или левый вингер. В нынешнем сезоне Кадар провел за «Лех» 18 матчей. В составе сборной Венгрии на счету футболиста 37 матчей.

Источник — Sport.ua

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