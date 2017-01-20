Гусев может продолжить карьеру в Европе, Азии или Америке

© dynamo.kiev.ua. Олег Гусев

Завершив выступления в киевском «Динамо», Олег Гусев все еще остается без клуба. Ситуацию прокомментировал агент игрока Вадим Шаблий.

«Мы ищем Олегу новый клуб. Рассматриваем разные варианты. Среди них не только Европа, но также Азия и Америка», – рассказал Вадим Шаблий.

Источник — Футбол 24

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