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Гусев может продолжить карьеру в Европе, Азии или Америке

Агент футболиста Вадим Шаблий рассматривает различные варианты трудоустройства своего клиента

  • 20.01.2017 11:52
  • 390 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
© dynamo.kiev.ua. Олег Гусев

Завершив выступления в киевском «Динамо», Олег Гусев все еще остается без клуба. Ситуацию прокомментировал агент игрока Вадим Шаблий.

«Мы ищем Олегу новый клуб. Рассматриваем разные варианты. Среди них не только Европа, но также Азия и Америка», – рассказал Вадим Шаблий.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 20.01.2017 13:12
    0
    Так всё-таки он не завершил карьеру как писало спорт.уа???
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