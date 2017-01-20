Арсенал-Киевщина просматривает американского голкипера

© ТК Футбол. Остин Роджерс

По амплуа он - вратарь. Зовут - Остин Роджерс, и теперь он на просмотре в белоцерковском «Арсенале». Потенциально - первый американец в нашем футболе. В Украине заокеанский легионер всего несколько дней, и общий язык с партнерами голкипер уже нашел.

Остин Роджерс:

- Я кричу игрокам на английском. Мой центральный защитник – из Нигерии и знает английский. Поэтому я говорю ему, а он уже переводит для меня.

К переводческим услугам Роджерс также обращался в Албании. Он знаком с тамошней второй лигой. А еще имеет представление о высшем дивизионе чемпионата Монголии. В Украине, в Белую Церковь, американец попал благодаря Фейсбуку.

Андрей Ущаповский, главный тренер ФК «Арсенал-Киевщина»:

- Он вышел с нами на контакт, мы ему не отказали. Мы уже проводили игру с ФК «Тернополь», и он на очень хорошем уровне – для нашей команді.

Президенту клуба Александру Акимову новичок тоже импонирует. Если так и будет продолжать - получит контракт.

Александр Акимов, президент ФК «Арсенал-Киевщина»:

- Планируется подписание, если он покажет себя лучше тех игроков, которые есть на сегодняшний день. Он сыграл лишь один тайм, пока он нам нравится.

Знания Роджерса об украинском футболе ограничивается выступлениями «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов, и об Украине он слышал только от друзей. Впрочем, за несколько дней партнеры уже научили главному - полюбить украинскую кухню.

Остин Роджерс:

- Борщ, борщ, ежедневно. В первый раз мне понравилось, хотя я не могу сказать, что это мое любимое блюдо. Впрочем, для хорошего обеда мне подходит.

Игра против сборной свободных агентов на Мемориале Макарова не в активе 21-летнего голкипера. Мяч из сетки пришлось вытаскивать 4 раза. Впрочем, рук Остин Роджерс не опускает. Тем более, есть пример для подражания. В двухтысячном украинец Дмитрий Коваленко в Америке стал чемпионом МЛС и обладателем Кубка и даже играл бок о бок с Дэвидом Бекхэмом.

Источник — ТК Футбол

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