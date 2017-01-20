Хильемарка не будет в киевском Динамо

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк отказался от предложения киевского «Динамо», мотивируя это своим нежеланием переезжать в Украину. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в скором времени Хильемарк перейдет на правах аренды в «Рому».
Ранее мы писали о том, что «Динамо» интересуется шведским футболистом и готово выделить на трансфер 24-летнего игрока около 3-х миллионов евро.
Источник — Sport.ua
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