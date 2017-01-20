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Хильемарка не будет в киевском Динамо

Хавбек итальянского «Палермо» отказался переезжать в Украину

  • 20.01.2017 11:30
  • 1773 просмотров
  • 13 комментария
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Хильемарка не будет в киевском Динамо
Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк отказался от предложения киевского «Динамо», мотивируя это своим нежеланием переезжать в Украину. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в скором времени Хильемарк перейдет на правах аренды в «Рому».
 
Ранее мы писали о том, что «Динамо» интересуется шведским футболистом и готово выделить на трансфер 24-летнего игрока около 3-х миллионов евро.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alegofich
    online
    alegofich, 20.01.2017 11:38
    +10
    Обьявите пожалуйста весь список футболистов которых не будет в динамо
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    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 20.01.2017 11:38
    +4
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    sanjek83
      sanjek83, 20.01.2017 11:40
    0
    никто сюда ехать не хочет! печально...
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 20.01.2017 11:42
    +1
    Спочатку новина про інтерес до гравця, потім про відсутність інтересу до клубу... От вам і дві "дуже цікаві новини", якими можна заповнити інформаційний вакуум... Новин про Срну і Барселону вже нема, - потрібно щось чергове вигадувати!
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    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 20.01.2017 11:55
    +3
    Я вот предлагаю новую эпопею . ..ярмоленко и реал.... а в конце все закончится что у реала нет столько денег что бы удовлетворить финансовые аппетиты супер звезды...
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    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 20.01.2017 11:59
    -1
    Или вот такая концовка....суркис говорит что это не тот клуб куда мы готовы отпустить андрюшку потому что он заслуживает большего,а именно играть в дк
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    sasha112006
      sasha112006, 20.01.2017 12:33
    -1
    Не удивительно ,что отказал
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    titanovec
      titanovec, 20.01.2017 12:58
    -1
    Бог миловал и бревно не пришло в ДК. на днях фанаты Палермо так отпиииииии.. этого Хильмера назвав его чут ли не чмом и изгоем команды
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    Иван Бестужев
      Иван Бестужев, 20.01.2017 13:01
    0
    Шведи та й взагалі скандинави деревьяні нам не потрібні, краще когось з балкан.
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 20.01.2017 13:04
    +1
    Это неудивительно, я уже говорил, что скоро никто не захочет переезжать в Украину. Отсюда вывод: надо растить своих, а так как у нас хорошо развиты академии Динамо и Шахтёра, ну и с натужкой Карпат, то йутдол скоро умрёт в нашей стране, я так думаю, что у нас умрёт весь спорт, недавняя Олимпиада это показала. Очень жаль, Украина всегда славилась хорошими спортсменами, в том числе и футболистами.
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    Владимир
      Владимир, 20.01.2017 13:07
    0
    Am-Shegar, 20.01.2017 13:04
    Это неудивительно, я уже говорил, что скоро никто не захочет переезжать в Украину. Отсюда вывод: надо растить своих, а так как у нас хорошо развиты академии Динамо и Шахтёра, ну и с натужкой Карпат, то йутдол скоро умрёт в нашей стране, я так думаю, что у нас умрёт весь спорт, недавняя Олимпиада это показала. Очень жаль, Украина всегда славилась хорошими спортсменами, в том числе и футболистами.
    А что вы хотите--где это здоровье брать---дети бегать в школе не умеют
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    Владимир
      Владимир, 20.01.2017 13:08
    0
    кто о здоровье нации заботится? Кому это надо?
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    minolt152
    online
      minolt152, 20.01.2017 13:10
    0
    Ну и слава Богу. Своя молодежь получше будет
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