Хильемарка не будет в киевском Динамо

Згадайте минулеТрансфернеВікно, там футболісти уже в дорозіПеребували, а потім якимось загадковим...

Бермудский треугольник а не дк.

[quote Zeppelin, 20.01.2017 13:02]Игорь Кузнецов, 20.01.2017 12:12 Если захотят и у Кличко найду...

"ватан" вот наконец то ,ты домыслил за, что забанили твоё первое лицо с его воспоминани...

[quote King King, 20.01.2017 13:05]Игорь Кузнецов, 20.01.201 Вообще то здесь тема про тенниса, та...