Дмитрий ХЛЕБАС: «Очень рад вновь оказаться в Ворскле»

© ФК Ворскла. Дмитрий Хлебас

Там запланирован первый тренировочный сбор. Там команда проведет две недели. В планах - три спарринга. Главная задача для Василия Сачко - просмотр потенциальных новобранцев. В общем, настроение у футболистов перед началом собрания положительное. В клубе медленно налаживается финансовая ситуация.

Владимир Чеснаков:

- По большому счету, команда осталась та же, что и в последнем матче с «Волынью» в Луцке играла. Потому много ребят новеньких плюс молодежь. Из этого, наверное, и будем лепить нашу новую команду.

Хорошо, что сейчас есть месяц, чтобы подготовиться, посмотреть, кто на какой позиции, и определиться, как в будущем быть нам.

Долги? Говорили, что будут погашать, и, хоть не так много, как хотелось бы, но хоть что-то руководители делают для того, чтобы выйти из этой не очень хорошей ситуации. Будем надеяться, что дальше все будет погашаться, и мы выйдем на наш привычный стабильный уровень.

Еще перед отлетом «ворскляне» успели подписать три новых контракта. Два из них - это продолжение арендных соглашений. До лета остается в Полтаве нападающий Дмитрий Хлебас, права на которого принадлежат «Динамо». В «бело-зеленой» футболке он отличился девятью голами в чемпионате и Кубке. На один год продолжена аренда у «Шахтера» 23-летнего нападающего Артура Загорулько. А вот третья сделка - полноценный контракт с бывшим голкипером «горняков» - Богданом Сарнавским. 21-в летний вратарь подписал контракт на полтора года.

Артур Загорулько:

- Василий Викторович Сачко позвонил и предложил остаться, на год подписать контракт – с удовольствием согласился. Нравится клуб, дай Бог, все наладится. Все будет хорошо.

Дмитрий Хлебас:

- Сначала рассматривали другие варианты, которые были – например, из заграницы и не только… Но в итоге договорились с «Ворсклой», нашли компромисс. Я рад здесь снова оказаться, я здесь, в принципе, все знаю. Сейчас в команде больше молодежи, и это мне нравится.

Источник — ТК Футбол

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