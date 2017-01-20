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Александр НОЙОК: «Чемпионат Украины гаснет»

Экс-игрок «Шахтера» и «Металлиста» мог оказаться в России или Турции, но выбрал минское «Динамо»

  • 20.01.2017 11:09
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ФК Динамо Минск. Александр Нойок
© ФК Динамо Минск. Александр Нойок

Украинский полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал о карьере в Беларуси, частичке дома в Минске и лучшем этапе своей карьеры.

— Александр, недавно вас признали лучшим футболистом минского «Динамо» в 2016 году. Что это был за опрос?
— Конечно, мне приятно победить в таком референдуме, в котором участвовали футболисты, тренеры и работники клуба, а также болельщики «Динамо» и спортивные журналисты. Но я ничего нового не открою, если скажу, что это все благодаря партнерам по команде.

— В Беларусь вы уехали в марте 2016 года. Не хотели оставаться в Украине или не было достойных предложений?
— Я понимал, что у нас в стране чемпионат гаснет. У большинства команд не было нормального финансирования, лучшие футболисты разъезжались. Мне представилась возможность поиграть в минском «Динамо», о чем я сейчас нисколько не жалею.

— Другие варианты продолжения карьеры за рубежом были?
— Да. Мог оказаться в России или Турции, но для себя выбрал «Динамо», поскольку это один из лучших клубов Беларуси, команда всегда выступает в еврокубках. В конце концов, это местный бренд.

— Уходя из «Металлиста», расчет получили?
— Не хочу снова будоражить эту историю. Скажу только, что руководство клуба поступило недостойно. Я уже и не верю, что смогу получить причитающееся.

— Из Беларуси удается следить за чемпионатом Украины?
— Честно говоря, не очень. Конечно, главные события не пропускаю, а остальные новости мне рассказывают друзья, которые выступают в Премьер-лиге. И пока, насколько мне известно, ничего радужного не намечается.

— Выступая в Минске, сколько раз бывали в Украине?
— Два раза. Особо на это не было времени. Скажу больше: я нашел в Минске свою частицу дома, поскольку чувствую себя здесь комфортно. Чаще родители ко мне приезжают, чем я к ним.

— В прошлом сезоне в Беларуси чемпионат проходил по системе весна-осень, и вы провели наибольшее количество матчей в своей команде. С тренером контакт налажен?
— Тьфу-тьфу-тьфу. (Улыбается.) Я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помогать коллективу. Рад, что Сергей Боровский видит во мне боевую единицу.

— В «Динамо» вас используют на родной позиции центрального полузащитника?
— Не только. Приходилось не раз действовать в центре обороны.

— Кого из украинских тренеров напоминает вам Сергей Боровский в своей работе?
— Наставник часто акцентирует внимание на работе Валерия Лобановского, которого я хоть и не застал, но считаю великим тренером. Конечно, многое сейчас усовершенствовано, но без беговой работы мы не остаемся. Также Сергей Владимирович очень много времени уделяет тактике, так как любит итальянскую Серию А.

— Почему «Динамо» не удалось удачно выступить в Лиге Европы?
— Мы показали неплохой уровень в матчах с латвийской «Юрмалой» и ирландским «Сент-Патриком», а в третьем квалификационном раунде какой-то злой рок преследовал «Динамо» в матчах с сербской «Войводиной». На выезде мы сыграли вничью, а дома при подавляющем преимуществе проиграли — 0:2.

— Зимой вы продлили контракт с «Динамо»?
— Я заключил новое соглашение еще летом. Здесь нормальное финансирование, все выплаты происходят вовремя. Поэтому ничего не остается, кроме как думать о футболе.

— По бюджету на каком месте в украинском чемпионате могли бы быть минчане?
— Думаю, третьими-четвертыми.

— Местный чемпионат может сравниться с украинским по своему уровню?
— Трудно сказать. Просто в Украине больше развиты футбольные медиа, особенно интересны аналитические темы, больше классных стадионов. Можно сказать, Премьер-лига больше раскручена. К тому же киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» в Европе держат марку отечественного футбола. Однако в последнее время уровень чемпионата заметно упал, поэтому Беларусь, возможно, немного и приблизилась по своему уровню.

— Сколько болельщиков ходит в среднем на матчи чемпионата Беларуси?
— Этой статистикой не интересовался, но, думаю, на матчи фаворитов приходит четыре-пять тысяч, а средняя, думаю, порядка двух тысяч на матче.

— БАТЭ — неизменный лидер белорусского футбола. Кто-то сможет прервать гегемонию борисовчан?
— Официально нам задач на сезон еще не озвучивали, но от нас ждут побед в каждом матче. Посмотрим, как удастся выступить в следующем чемпионате.

— Что вас больше все удивило сразу по приезду в Беларусь?
— Порядок, причем везде. Еще качественные дороги и очень низкий уровень криминала.

— Почему у вас автомобиль с белорусскими номерами?
— Потому что купил его в Минске, и у меня есть вид на жительство в этой стране.

— Клуб снимает вам квартиру?
— Да. В организационных вопросах у меня вообще вопросов не возникало, настолько здесь все на хорошем уровне.

— С кем из одноклубников чаще всего общаетесь за полем?
— В прошлом сезоне с Мухамедом Муниром, Урошем Николичем, Володей Корытько, Юрой Габовдой, Женей Будником. И вообще коллектив у нас дружный.

— Отпуск провели активно?
— Безумно активно. Побывал в Италии, Египте вместе с Колей Морозюком, Санкт-Петербурге, Киеве, где провел время с близкими мне людьми.

— С Морозюком сдружились, когда вместе выступали в донецком «Металлурге»?
— Да. У нас вообще тогда был сплоченный коллектив. Команды нет, но мы с ребятами чаще общаемся в группе по WhatsApp.

— В Минске на улицах узнают?
— Не часто, но бывает.

— В «Динамо» задержитесь надолго?
— Это известно только одному Богу. Хотя, конечно, здесь я сейчас провожу, возможно, свое лучшее время в карьере.

Артем ОМЕЛЬЯНЕНКО

Источник — MatchDay

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