Луис АДРИАНО: «Портится настроение, когда думаю о ситуации в Донецке»

© ФК Шахтер Донецк. Луис Адриано

Новый нападающий «Спартака» Луис Адриано, ранее долго защищавший цвета донецкого «Шахтера», поделился мнением о ситуации в Донецке.

– С какими чувствами вспоминаете Донецк? Верите ли, что сейчас там непризнанное государство, и идет война?

– Для меня это болезненная тема. То, что происходит, очень грустно. По крайней мере, я воспринимаю это именно так – с болью в сердце. Думаю, и любой другой – тоже. Считаю, то, что там происходит, разрушило классный, очень красивый город. Город, в котором играли в красивый футбол на красивом стадионе. Город, который рос и развивался.

Там по-прежнему есть люди, которых я знал. Знаю, в каких условиях они вынуждены жить. Эти условия не соответствуют нормальной жизни современного человека. Понимаю, что ситуация в Донецке сейчас плачевная, очень грустная. И у меня всегда портится настроение, когда начинаю думать об этом. Очень, очень жалко.

– Когда начались события в Донецке, летом 2014 года многие бразильцы из «Шахтера» не приехали на зарубежные сборы, но в итоге вернулись в команду. Что тогда происходило?

– Конечно, не хотели. Но потом вернулись. Надо было оставаться профессионалами, нас просили об этом. И мы это сделали. Я делаю свою работу – играю в футбол. Конечно, события за его пределами могут быть неприятными, а могут развиваться позитивно, но я остаюсь вне этих событий, хотя знаю о них. Мое дело – играть. Теперь – в «Спартаке».

Источник — Спорт-Экспресс в России

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