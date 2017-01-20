Руслан БАБЕНКО: «Рад вернуться в Украину»

© ФК Заря. Руслан Бабенко

Полузащитник «Зари» Руслан Бабенко ответил на несколько вопросов:

- Руслан, ещё раз хотим поздравить тебя с подписанием контракта с нашей командой…

- Большое спасибо. Я очень рад вернуться в Украину. Особенно, в такую команду, как «Заря». Честно говоря, хотел попасть в «Зарю» ещё полтора года назад, но тогда этого сделать не получилось.

Сейчас луганчане – одна из ведущих команд Украины. В коллектив я попал отличный. Это видно сразу. К хорошему тренеру. Буду стараться приносить пользу команде.

- Наверняка, немаловажный фактор твоего перехода – участие «Зари» в Еврокубках?

- Понятное дело, все хотят играть в Еврокубках. «Заря» принимала участие в групповом этапе Лиги Европы, оставив о себе хорошее впечатление. Нужно не сбавлять обороты, а идти только вперёд.

- Ты позитивно отметил возвращение в Украину…

- Да, хотел вернуться. Но именно в «Зарю». Если бы не получилось перейти в состав луганчан, пытался бы пробовать себя и дальше за границей.

- Твоим предыдущим клубом был норвежский «Будё-Глимт». Если сравнивать футбол норвежский и украинский, что ты мог бы выделить?

- По инфраструктуре сравнения проводить не будем. Что же касается игры, то уровень фактически идентичный. Нельзя конечно сравнивать с тем, что было у нас три года назад. В Норвежском футболе много борьбы, там играют в более открытый футбол. Я знаю уровень «Зари» и уровень чемпионата Норвегии и могу сказать, что наша команда бы боролась там за чемпионство с «Русенборгом» и «Мольде».

- Раз уж вспомнили о «Мольде», то не так давно мы с ними играли в Лиге Европы и успешно их прошли…

- Помню, помню. «Мольде» как раз в то время был чемпионом страны. А вот когда «Заря» недавно играла с «Манчестер Юнайтед» все ребята моей бывшей команды болели за МЮ и говорили, что у «Зари» нет шансов, команда получит 5-6 мячей и всё закончится. Но когда мы минимально уступили на «Олд Траффорд», их мнение кардинально изменилось и они говорили много комплиментов в адрес «Зари». Слышать их было конечно приятно.

- Наверняка тебе хотелось не только смотреть эти матчи по телевизору, но и окунуться в гущу событий, выйдя на поле?

- Это мечта каждого человека – сыграть на «Олд Траффорд». Как приехал, я сразу спросил ребят о впечатлениях. Их сложно описать словами.

- Идут сборы. Перед вами будут поставлены определённые цели и задачи. Какую цель ты ставишь лично перед собой?

- Пока не хочу их озвучивать. Для меня это большой шанс реанимировать свою карьеру. Буду работать и доказывать. А там только Бог видит, как будет.

- Как встретил Новый Год?

- Как всегда, отметил его спокойно в семье. С женой выпили по бокалу шампанского и в полвторого уже легли спать.

Источник — ФК Заря

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