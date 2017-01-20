Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Руслан БАБЕНКО: «Рад вернуться в Украину»

Новичок луганской «Зари» рассказал о подписании контракта с командой Юрия Вернидуба

  • 20.01.2017 10:49
  • 347 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. Руслан Бабенко
© ФК Заря. Руслан Бабенко
Полузащитник «Зари» Руслан Бабенко ответил на несколько вопросов:
 
- Руслан, ещё раз хотим поздравить тебя с подписанием контракта с нашей командой…
- Большое спасибо. Я очень рад вернуться в Украину. Особенно, в такую команду, как «Заря». Честно говоря, хотел попасть в «Зарю» ещё полтора года назад, но тогда этого сделать не получилось. 
 
Сейчас луганчане – одна из ведущих команд Украины. В коллектив я попал отличный. Это видно сразу. К хорошему тренеру. Буду стараться приносить пользу команде. 
 
- Наверняка, немаловажный фактор твоего перехода – участие «Зари» в Еврокубках?
- Понятное дело, все хотят играть в Еврокубках. «Заря» принимала участие в групповом этапе Лиги Европы, оставив о себе хорошее впечатление. Нужно не сбавлять обороты, а идти только вперёд. 
 
- Ты позитивно отметил возвращение в Украину…
- Да, хотел вернуться. Но именно в «Зарю». Если бы не получилось перейти в состав луганчан, пытался бы пробовать себя и дальше за границей. 
 
- Твоим предыдущим клубом был норвежский «Будё-Глимт». Если сравнивать футбол норвежский и украинский, что ты мог бы выделить?
- По инфраструктуре сравнения проводить не будем. Что же касается игры, то уровень фактически идентичный. Нельзя конечно сравнивать с тем, что было у нас три года назад. В Норвежском футболе много борьбы, там играют в более открытый футбол. Я знаю уровень «Зари» и уровень чемпионата Норвегии и могу сказать, что наша команда бы боролась там за чемпионство с «Русенборгом» и «Мольде». 
 
- Раз уж вспомнили о «Мольде», то не так давно мы с ними играли в Лиге Европы и успешно их прошли…
- Помню, помню. «Мольде» как раз в то время был чемпионом страны. А вот когда «Заря» недавно играла с «Манчестер Юнайтед» все ребята моей бывшей команды болели за МЮ и говорили, что у «Зари» нет шансов, команда получит 5-6 мячей и всё закончится. Но когда мы минимально уступили на «Олд Траффорд», их мнение кардинально изменилось и они говорили много комплиментов в адрес «Зари». Слышать их было конечно приятно. 
 
- Наверняка тебе хотелось не только смотреть эти матчи по телевизору, но и окунуться в гущу событий, выйдя на поле?
- Это мечта каждого человека – сыграть на «Олд Траффорд». Как приехал, я сразу спросил ребят о впечатлениях. Их сложно описать словами. 
 
- Идут сборы. Перед вами будут поставлены определённые цели и задачи. Какую цель ты ставишь лично перед собой?
- Пока не хочу их озвучивать. Для меня это большой шанс реанимировать свою карьеру. Буду работать и доказывать. А там только Бог видит, как будет. 
 
- Как встретил Новый Год?
- Как всегда, отметил его спокойно в семье. С женой выпили по бокалу шампанского и в полвторого уже легли спать.
 

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.