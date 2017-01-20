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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Сампдория играла лучше нас»

Главный тренер «Ромы» - о кубковом матче против «Сампдории» (4:0)

  • 20.01.2017 10:26
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ФК Рома, Лучано Спаллетти
© ФК Рома, Лучано Спаллетти
Наставник Ромы Лучано Спаллетти подвел итог уверенной победе над Сампдорией, благодаря которой римляне шагнули в четвертьфинал Кубка Италии.
 
«Мы следовали тому, что имеется у нас на данный момент времени. Сейчас у команды не такой большой заряд энтузиазма, и в первой половине Сампдория доставила немало проблем. Мы были заняты поиском свободного пространства, и на это потребовалось достаточно много времени. Кто знает, чем бы закончилась встреча, не забей Наингголан первый гол.
 
В течение 40 минут соперник играл хорошо, даже лучше, чем мы. Сампдория предстала большой и агрессивной командой, способной оказать давление. Генуэзцы перекрыли нам кислород и ограничили свободное пространство. В концовке тайма Раджа поразил ворота гостей, а после перерыва мы стали играть намного ярче, однако первые минут должны стать хорошим уроком.
 
Мариу Руй? Он был хорош, хотя мог бы провести на поле больше времени. Я был вынужден заменить португальца, поскольку он устал, но его выступление следует признать успешным.
 
Наингголан? Это игрок высокого уровня. Он знает, как нужно действовать в той или иной ситуации. Раджа способен одинаково хорошо действовать и в атаке, и в отборе.
 
Оборона? Мы сумели постановить на ноги важных игроков. Рюдигер провел хороший матч, Жезус сумел сдержать Муриэля, Паредес здорово действовал в отборе, а Наингголан вернулся к своему высокому уровню, Фасио прекрасно интегрировался в состав команды. Что касается Эмерсона, то я оставил его на скамье запасных, поскольку ему был необходим отдых.
 
Щесны и Алиссон? Они оба хороши. Если бы была возможность, я бы выставил их обоих в стартовом составе (смеется)».
 

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