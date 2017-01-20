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Луис АДРИАНО: «Хочу забить Зениту и напомнить Луческу о себе»

Новичок «Спартака» обещает постараться в матчах против питерского клуба

  • 20.01.2017 10:10
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ФК Спартак Москва. Луис Адриано (справа)
© ФК Спартак Москва. Луис Адриано (справа)

– Восемь сезонов вы играли у Луческу, главного тренера в своей жизни, забивали под его руководством гол в победном финале Кубка УЕФА, делали пента-трик в матче Лиги чемпионов с БАТЭ. А теперь придется выходить на поле против него. Неужели это не вызывает смешанных чувств?
– Сейчас мне нет разницы, против кого играть. Так сложилось, что Мирча Луческу стал моим соперником, вернее, тренером команды соперников. Да, он дал мне многое. Дал уверенность в своих силах, возможность раскрыться по-настоящему, показать себя в европейском футболе. И я благодарен ему за все это.

В то же время для меня в этом нет никакой проблемы. Да, я помню свою историю, но сейчас главный тренер моей команды – Массимо Каррера. Именно он ведет меня вперед. И я буду играть за него и за свой новый клуб. А против кого – неважно, будь это Луческу или кто-либо другой.

– Принципиально ли для вас забить «Зениту»?
– Безусловно! Нападающие живут голами. Если забью – буду счастлив. Понятно, что очень важно будет показать себя в матче против «Зенита», напомнить о себе Луческу (улыбается). Но самое важное тут в том, что «Зенит» – принципиальный соперник «Спартака», конкурент, который пытается догнать нас. Буду искать возможность забивать всем командам, не только «Зениту». Но и в матче с ним буду очень стараться.

– С Луческу вы стали 6-кратным чемпионом Украины, выигрывали клубный чемпионат мира с «Интернасионалом», Кубок УЕФА с «Шахтером», Суперкубок Италии с «Миланом». У большинства игроков «Спартака» нет опыта чемпионства. Вам не говорили, что психология победителя стала одной из главных причин вашего приглашения в «Спартак»?
– Конечно, это важный момент. Но думаю, что ребята не будут отставать от меня. Да, у меня большой победный опыт, однако здесь собрались футболисты, голодные до побед. И мы будем использовать те шансы, которые нам предоставляются. В том числе благодаря тому, как мы сами играем. Будем добиваться титулов со «Спартаком»!

– Понимаете, что «Спартак» – это не «Шахтер», где два года терпеливо ждали вашей адаптации, и надо будет начинать забивать голы сразу? Не может ли это вас морально закрепостить?
– Действительно, в «Шахтере» мне давали время, в «Спартаке» этого времени на раскачку не будет. Прекрасно это осознаю.

– Жулиану из «Зенита» впервые пригласили в сборную Бразилии. А вы надеетесь вернуться из «Спартака» в национальную команду, где последние два матча провели в марте 2015 года?
– В первую очередь я сейчас сконцентрирован на делах клуба. Сначала мне нужно заиграть за «Спартак», показать свой прежний уровень. Понимаю, что за чемпионатом России следят, и будут возможности для того, чтобы тренерский штаб сборной меня заметил. Надеюсь, что смогу вернуться в сборную – но для этого нужно играть и забивать мячи в «Спартаке».

– Лично знакомы с нынешним главным тренером сборной Бразилии Тите?
– Да.

– Неймар никак не отреагировал на ваш переход из «Милана» в «Спартак»? Никаких смс с комментариями от главной звезды сборной Бразилии не получали?
– Нет, никаких контактов с ним после моего перехода в «Спартак» не было.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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