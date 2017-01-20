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Танчик и Мищенко на просмотре в Ордабасы

Украинские футболисты могут усилить казахстанский клуб

  • 20.01.2017 10:05
  • 282 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Олимпик, Владимир Танчик
© ФК Олимпик, Владимир Танчик

На турецком сборе «Ордабасы» находятся украинские футболисты.

Полузащитник Владимир Танчик (1991) выступал за юношеские сборные Украины U17 и U19. Играл прежде за украинские клубы «Княжа», «Львов», «Севастополь», польские «Рух» и «Гурник» (Ленчна), в последние два сезона защищал цвета донецкого «Олимпика» (14 матчей — 1 забитый мяч в сильнейшем дивизионе чемпионата Украины-2016/2017).

Защитник Андрей Мищенко (1991) в Украине являлся игроком команд «Колос» (Кобеляки), «Горняк-Спорт» (Комсомольск), «Сталь» (Алчевск), «Севастополь», «Олимпик» (Донецк), а в последнее время выступал в Израиле, где выступал в рядах «Маккаби» (Нетанья) и «Хапоэля» (Ашкелон, 16 матчей в израильском чемпионате-2016/2017). 

Источник — Sports.kz

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Комментарии
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 20.01.2017 11:42
    0
    14 матчей — 1 забитый мяч "в сильнейшем дивизионе" чемпионата Украины-2016/2017 - Пафоса хоть отбавляй
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