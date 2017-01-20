Манчестер Сити завершил трансфер Габриэла Жезуса

© ФК Манчестер Сити. Габриэл Жезус (справа)

«Манчестер Сити» завершил трансфер 19-летнего воспитанника «Палмейраса» Габриэла Жезуса, который в прошлом сезоне помог команде стать чемпионом Бразилии.

Габриэл стал шестым новичком в команде Хосепа Гвардиолы, подписав контракт с клубом летом 2016, - «Манчестер Сити» опередил несколько европейских грандов, конкурировавших за контракт с нападающим.

Жезус сказал о переезде в Манчестер: «Сити» - это клуб, который борется за все трофеи, что для меня очень важно; также на моё решение повлияло то, что с этой замечательной командой работает Хосеп Гвардиола.

Гвардиола – единственный тренер, который сам позвонил мне, чем я был очень доволен: Гвардиола добился многого, я хочу работать с ним и учиться у него и других игроков «Манчестер Сити».

Источник — ФК Манчестер Сити

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