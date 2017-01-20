Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Наш соперник невероятно много бегает»

© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

Месяц без футбола, и вот Бундеслига возвращается! В первом матче нового года «Шальке» в субботу будет противостоять «Ингольштадту».

«Мы знаем, насколько важно для дальнейшего хода сезона начать в домашних матчах против «Ингольштадта» и Франкфурта с побед. Вместе с нашими болельщиками за спиной мы хотим выложиться на максимум и попытаться повторить серию первой половины сезона, когда мы не проигрывали на протяжении 12 матчей».

Кнаппенов ожидает непростой соперник, который после слабого старта в начале сезона, смог стабилизировать свою игру. Команда Маика Вальпургиса в шести матчах набрала десять очков (включая победы над «Лейпцигом» и леверкузенским «Байером»), что составляет в пять раз больше очков, чем в десяти матчах под руководством бывшего тренера Маркуса Каучински.

«У нашего соперника перед Рождеством был очень хороший отрезок. Я был на победном матче «Ингольштадта» против Леверкузена со счётом 2:1. Я увидел очень агрессивную и неуступчивую команду. Они очень хорошо передвигаются и невероятно много бегают».

В очередной раз Маркусу Вайнцирлю придется поломать голову над составом, поскольку много игроков продолжают находиться в лазарете. Набиль Бенталеб, который в любом случае не сыграл бы из-за перебора желтых карточек, как и Бернард Текпетей выступает на Кубке Африки. Абдул Рахман Баба также до недавнего времени играл на этом турнире, но из-за травмы возвращается обратно в Германию. Точный диагноз станет известен в ближайшее время. «Поврежден мениск, возможно, что и крестообразные связки. Узнаем точно после обследования», - сказал Маркус Вайнцирль.

Среди выбывших на долгий срок числятся Брель Эмболо, Клас-Ян Хунтелар, Франко Ди Санто и Коке. Ацуто Учида также выбыл из тренировочного процесса из-за проблем с приводящей мышцей.

Бенедикт Хёведес, у которого были проблемы с бедром, снова тренируется. То же самое касается Матии Настасича и Тило Керера. Под вопросом участие в матче Эрика Максима Шупо-Мотинга. «Надеюсь, что он сможет играть», - сказал Вайнцирль. Шупо-Мотинг был вызван в состав сборной Камеруна на Кубок Африки, но по личным причинам не смог принять участие в турнире, о чем сообщил руководителям сборной. ФИФА примет решение, сможет ли игрок выступать за клуб, на основе того, был ли его вызов в сборную официальным. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в пятницу.

Источник — ФК Шальке

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