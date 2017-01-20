Кубок Испании. Барселона одолела Реал Сосьедад, Атлетико разбил Эйбар

Кубок Испании. 1/4 финала. Первые матчи
«Атлетико» – «Эйбар» – 3:0
Голы: Гризманн, 28, Корреа, 60, Гамейро 68
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Габи, 66), Коке, Гризманн, Сауль, Корреа (Гамейро, 63), Гайтан (Годин, 77).
«Эйбар»: Йоэль, Капа, Гальвес, Лежен, Ривера, Гонсалес (Энрик, 65), Эскаланте (Саррьеги, 74), Рико, Инуи (Луна, 65), Пенья, Бебе.
Предупреждения: Эскаланте (27), Сауль (63), Рико (67), Гальвес (85)
«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1
Гол: Неймар, 21, с пенальти
«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Элустондо, Берчиче, Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль, Прието (Каналес, 76), Вела (Хуанми, 72), Виллиан Жозе (Конча, 80).
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Динь, Серджи Роберто, Ракитич (Суарес, 69), Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 46), Неймар, Месси, Суарес.
Предупреждения: Месси (43), Неймар (64), Ильярраменди (90)
«Алькоркон» – «Алавес» – 0:2
Голы: Ибаи Гомес, 90, 90
«Алькоркон»: Хименес, Бельвис, Нелсон, Эльхесабаль, Иви, Тропи, Торибио, Перес (Хименес, 67), Owona, Родригес (Кадир, 75), Луке (Плано, 62).
«Алавес»: Ортола, Гарсия Карнеро, Пантич, Феддаль, Ману Гарсия, Фемения, Крстичич (Камараса, 73), Торрес, Катаи (Ибаи Гомес, 88), Сантос, Собрино (Дейверсон, 80).
Предупреждения: Ману Гарсия (40), Родригес (45), Нелсон (60), Катаи (76), Пантич (80).
Удаление: Бельвис (90)
Источник — Sport.ua
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