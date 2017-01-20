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ГЕЛЬЗИН: «Хотим остаться в Сумах, но ведем переговоры с Киевом»

Весеннюю часть чемпионата «Олимпик» может начать на стадионе имени Банникова

  • 20.01.2017 08:49
  • 418 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Пока футболисты «Олимпика» тренируются и проводят спарринги, руководство клуба решает насущные проблемы. Среди них - отсутствие своего стадиона. Осенью дончане домашние матчи играли в Сумах на «Юбилейном». Однако поле не выдерживало критики. Из-за ненадлежащего его состояния даже пришлось отменить встречу Премьер-лиги с «Карпатами». Итак, «Олимпик» в поисках новой домашней арены.

- Конечно, мы хотим остаться в Сумах, потому что болельщик ходит на стадион, нам это нравится. Спасибо еще раз Сумам, но к началу первой части сезона, скорей всего, поле не будет готово, потому что мы знаем, каким оно было, когда заканчивался чемпионат. Поэтому сейчас ведем переговоры с ФФУ, чтобы вторую часть чемпионата начать на стадионе им. Банникова, - рассказал президент клуба Владислав Гельзин.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 20.01.2017 09:06
    0
    это как один восточноукраинский святой "верю в быстрейшее возвращение на Донбасс-арену, но переговоры по львовскому стадиону ведем на 3 года..."
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    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 20.01.2017 09:14
    +1
    Еще Кривой Рог пустой ,может туда какого нибудь безхатченка пристроить .
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    H4des
      H4des, 20.01.2017 09:19
    0
    Игорь Шевченко, 20.01.2017 09:14
    Еще Кривой Рог пустой ,может туда какого нибудь безхатченка пристроить .
    Стадион у нас в жопке,а они явно не захотят модернизировать.
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