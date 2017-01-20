ГЕЛЬЗИН: «Хотим остаться в Сумах, но ведем переговоры с Киевом»

© Sport.ua. Владислав Гельзин

Пока футболисты «Олимпика» тренируются и проводят спарринги, руководство клуба решает насущные проблемы. Среди них - отсутствие своего стадиона. Осенью дончане домашние матчи играли в Сумах на «Юбилейном». Однако поле не выдерживало критики. Из-за ненадлежащего его состояния даже пришлось отменить встречу Премьер-лиги с «Карпатами». Итак, «Олимпик» в поисках новой домашней арены.

- Конечно, мы хотим остаться в Сумах, потому что болельщик ходит на стадион, нам это нравится. Спасибо еще раз Сумам, но к началу первой части сезона, скорей всего, поле не будет готово, потому что мы знаем, каким оно было, когда заканчивался чемпионат. Поэтому сейчас ведем переговоры с ФФУ, чтобы вторую часть чемпионата начать на стадионе им. Банникова, - рассказал президент клуба Владислав Гельзин.

Источник — ТК Футбол

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