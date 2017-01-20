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Бруно ВИЕЙРА ДЕ СОУЗА: «Фанаты Звезды во мне не разочаруются»

Бразильский полузащитник дал первое интервью в качестве игрока кропивницкого клуба

  • 20.01.2017 08:21
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ФК Звезда. Бруно Виейра де Соуза
© ФК Звезда. Бруно Виейра де Соуза

Після підписання контракту з «Зіркою» 19-річний бразилець Бруно Вієйра де Соуза дав коротке інтерв’ю клубній прес-службі.

- Бруно, вітаємо тебе в «Зірці». Твої емоції від підписання контракту з кропивницьким футбольним клубом.
- Я дуже задоволений від того, що приєднався до «Зірки». Для мене великою честю буде грати в цьому клубі, в еліті українського футболу. Я хочу прогресувати разом з командою, хочу показувати якнайкращу гру, яка буде подобатися усім уболівальникам.

- Як ти можеш охарактеризувати «Зірку»?
- У команді всі лінії дуже збалансовані. Є сильні нападники, захисники, півзахисники. Мені потрібно буде посилено працювати, аби добре показувати себе на тренуваннях, щоб потім мати змогу грати в основному складі.

- Якою є твоя позиція?
- Я граю флангового півзахисника.

- Конкуренції не боїшся?
- Звісно, ні. Повторюсь, старатимусь якнайкраще демонструвати свої футбольні якості, аби вигравати конкуренцію, чіплятимусь за кожну можливість.

- Що б ти міг сказати кропивницьким уболівальникам?
- Вітаю всіх уболівальників «Зірки»! Хочу завжди радувати вас якісної грою та забитими м’ячами. Ви не будете розчаровані у мені.

Источник — ФК Звезда

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