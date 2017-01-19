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Реал Сосьедад
0:1
Барселона
19.01.2017, FT

Реал Сосьедад — Барселона — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона»

  • 20.01.2017 08:20
  • 158 просмотров
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Метки
worldfootball.net. «Реал Сосьедад» — «Барселона»
© worldfootball.net. «Реал Сосьедад» — «Барселона»

В первом поединке 1/4 Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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