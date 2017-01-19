Реал Сосьедад

Давайте без образ! Це перше. Друге. Якщо Грачов мав на увазі те, що в Динамо була найслабша група...

Зачем публиковать идиотские высказывания?

А что,если Донецкий то не человек Дурак ты,думай что, пишиш

Мммда...Маразм крепчает!Хотя Динамо должны были выходить как минимум в ЛЕ