Динамо в Испании: Ребров устроил мини-турнир

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В четверг в программе подготовительного сбора «бело-синих» в Марбелье была только одна, утренняя, тренировка в футбольном центре.

Однако по степени нагрузки она, пожалуй, соответствовала двум обычным. Чего только стоит утренняя комплексная разминка, затянувшаяся на добрых полчаса.

Пока Хесус Пинедо и Виталий Кулыба показывали ребятам упражнения, Сергей Ребров контролировал ход их выполнения и уже с нетерпением ждал начала основной работы – с мячами.

После разминки продолжающий восстановление Валерий Федорчук поступил в распоряжение к тренеру-реабилитологу Борису Пейреку, а остальные 28 футболистов были поделены на четыре команды по семь человек (включая вратарей) и начали выполнять игровое упражнение на двух импровизированных мини-полях под руководством Сергея Реброва и его ассистентов.

Упражнение являло собой игру семь на семь с вратарями на маленьком поле со стандартными воротами. При этом игрок, который совершал обрезку, потерю мяча или другой брак, должен был тут же оббежать вокруг тренировочных стоек, установленных по углам поля, тем самым выключившись на несколько секунд из игры. А этих пары секунд команде-сопернице при такой «мини-футбольной» интенсивности вполне хватало на то, чтобы забить гол.

Соперники менялись – после каждых двух параллельных мини-матчей победители встречались между собой на одном поле, а проигравшие – на другом. В отличие от игры 11 на 11 на большое поле у игроков практически не было времени на то, чтобы передохнуть, и к концу мини-турнира все выглядели уставшими.

Однако на этом тренировка не закончилась – в заключительной части занятия динамовцев ждала беговая серия с интервалами, после которой уже ни на игру в теннис-бол, ни на другие игры с мячом в свое удовольствие сил у ребят не осталось.

После такой тренировки и обеда динамовцы получили немного свободного времени, которое каждый использовал по своему усмотрению – большинство осталось восстанавливать силы в отеле, оборудованном для этого спа-центром. Остальные предпочли проехаться в расположенный неподалеку живописный Пуэрто-Банус. Вечером все собрались на теоретическое занятие в зале отеля.

В пятничный, предматчевый день, команда Сергея Реброва проведет две тренировки в футбольном центре. А в субботу и воскресенье «Динамо» сыграет два первых контрольных матча на этом сборе.

Источник — ФК Динамо Киев

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