Гостями Шахтера стали Marca и Рауль Рианчо

© ФК Шахтер Донецк

Очередной тренировочный день донецкой команды в Ла-Манге прошел под аккомпанемент непогоды. После дождливой утренней сессии, с которой все вернулись в отель насквозь промокшими, «горняков» ждали обед и пара часов сна.

К вечеру осадки прекратились, и оказалось, что поля тренировочного центра неплохо справились со стихией. При этом появилась возможность больше поработать над тактическими аспектами.

На ужине «Шахтер» аплодисментами и именинным пирогом поздравил с днем рождения Дентиньо – полузащитнику сегодня исполнилось 28 лет. Тем временем Паулу Фонсека и Дарио Срна попали под прицел журналистов газеты Marca. Наставник и капитан дончан ответили на ряд вопросов авторитетного испанского издания.

Также вечером в отель прибыл Рауль Рианчо, помощник главного тренера национальной сборной Украины. Он пообщался с Паулу Фонсекой и планирует посетить воскресную игру «Шахтера» с «Краковией».

Источник — ФК Шахтер

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