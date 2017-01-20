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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «В Ворскле задолжали за десять месяцев»

Экс-защитник «Ворсклы» рассказал, почему покинул полтавский клуб

  • 20.01.2017 00:28
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dynamo.kiev.ua. Алексей Дитятьев
© dynamo.kiev.ua. Алексей Дитятьев

28-летний центральный защитник начал подготовительную работу в составе «Ворсклы», однако вчера на своей страничке в одной из соцсетей сообщил, что покидает полтавский клуб. «Спасибо «Ворскла» за все! Мне очень грустно уходить! Спасибо преданным болельщикам и отдельно 22-му сектору», – написал Алексей Дитятьев.

 Sport.ua решил узнать, почему футболист, за плечами которого 36 матчей за полтавчан в Премьер-лиге и четыре забитых мяча, решился на такой шаг.

— Это не спонтанное решение, – сказал Дитятьев. – Долго к этому шел, взвешивал все за и против. До последнего надеялся, что все решится положительно и обещания, которые были даны, будут выполнены. Но в итоге ситуация не сдвинулась с места, и пришлось принять не самое простое решение.

— В СМИ просачивалась информация, что у «Ворсклы» огромные задолженности перед футболистами — около девяти месяцев. Это соответствует действительности? И стало ли это главной причиной разрыва отношений?
— Пожалуй, да. Когда тебе не платят 10 месяцев, сложно полностью сконцентрироваться на футболе. Понимаете, выходишь на тренировку, а мотивации не хватает, все мысли о том, рассчитаются с тобой или нет, что ты дома скажешь родным и близким. Какие—то небольшие деньги нам выплачивали, но это капля в море. Такая ситуация сильно давила, хочешь не хочешь, не позволяла действовать в полную силу.

— На каких условиях договорились о расторжении контракта?
— Можно сказать, по обоюдному согласию сторон. Мне не хотелось бы обращаться ни в какие инстанции, все—таки надеюсь, что со мной со временем рассчитаются. От руководства «Ворсклы» получил письмо, в котором зафиксирован долг клуба передо мной и обязательства погасить эту задолженность. На этом и разошлись.

— «Ворсклу» покинула большая группа футболистов – на сегодня, насколько известно, это 13 человек. Это связано с уменьшением расходов?
— Мне сложно обобщать, почему ушли те или иные футболисты. Могу сказать лишь за себя, что не ощущал стабильности, не мог работать в спокойствии. Если бы видел пути решения проблемы, может, и дальше ждал бы. Но все решалось очень медленно. Считаю, футболист должен думать только о работе, как вести себя на поле, слушать тренера, изучать новые схемы, тактику и совершенствовать свой уровень. Но когда у тебя мысли не о футболе, это неправильно. Поэтому не мог дальше терпеть.

— Какие-то яркие воспоминания остались от пребывания в «Ворскле»?
— Счастлив, что выступал в клубе с такими большими традициями. Не жалею ни в коем случае. Невзирая ни на что, период в полтавской команде пошел для меня на пользу. Это был бесценный опыт. Старался честно выполнять свои функции, выходить и выкладываться в каждой игре. Спасибо нашим преданным болельщикам. Ради них хотелось выходить и биться на поле. Если рассматривать последний период, то запомнилась, безусловно, победа над «Динамо» в столице. Такие моменты навсегда врезаются в память. Были и не совсем приятные эпизоды. Но как бы там ни было, это важный этап моей карьеры, и очень горд, что защищал цвета «Ворсклы».

— Из неприятных моментов, наверное, особняком стоит вылет из еврокубков на начальной стадии. Это тоже связано с финансами?
— Проигрывать всегда неприятно. Тем более, когда это происходит два года подряд, на первой стадии, еще и от соперников, которые нам были по силам. Здесь усматриваю больше психологические проблемы: не смогли как следует настроиться, переоценили свои возможности, за что и поплатились.

— Какие сейчас есть варианты продолжения карьеры?
— На данный момент нахожусь в поисках нового места работы. Есть заинтересованность со стороны украинских и зарубежных клубов, но до конкретики дело пока не доходит.

— Не могли бы уточнить, из какого зарубежья проявляют к вам интерес?
— Если намекаете на российские клубы, то давно предупреждал, что такие варианты даже не рассматриваю. Ситуация в нашей стране не располагает, чтобы иметь что-то общее с северным соседом. 

Сергей ТАЛИМОНЧИК

Источник — Sport.ua

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