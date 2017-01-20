Возвращение Бундеслиги: найдет ли Лейпциг подход к Баварии?

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После продолжительной по футбольным меркам паузы чемпионат Германии возвращается на большие поля. Матчем «Фрайбург» - «Бавария» будет открыт 17-й тур Бундеслиги, вторая часть которой обещает стать самой интересной за последние несколько лет! Команда Карло Анчелотти в первых числах января никого не подписала и смогла удержать всех своих лидеров с прицелом на высокие цели и задачи не только в национальном первенстве, но и в Лиге чемпионов. Да и покупать «Баварии» кого-либо пока что нет необходимости, ведь на все позиции есть по два равноценных исполнителя, не считая центрального нападающего. Из потерь только уход Хольгера Бадштубера в «Шальке» и очередная травма Жерома Боатенга, который, вероятно, пропустит отчетную игру.

Накануне о своем намерении завершить карьеру в конце сезона заявил хавбек мюнхенского клуба Хаби Алонсо. И эта новость, наверное, стала хэдером последней недели в «голливудском» королевстве, члены которого будут из кожи вон лезть, чтобы легендарный рыжий испанец завершил свою блестящую карьеру на мажорной ноте. Что уж говорить, что в свои 35 лет Алонсо успел выиграть абсолютно всё на уровне сборных команд, а в клубном футболе ему не покорилась разве что Лига Европы... На место Алонсо Ачелотти уже начал подыскивать замену, и местная пресса все чаще пишет о том, что «Бавария» может приобрести опорника ПСЖ Марко Верратти. Однако на предматчевой пресс-конференции итальянский специалист опроверг данную информацию, заявив о том, что его соотечественника по крайней мере этой зимой в Мюнхене не будет.

До отчетного противостояния команды провели между собой 33 матча, в которых всего 4 победы на свой счет записал «Фрайбург», 23 победы у «Баварии» и еще 6 раз команды не смогли определить победителя. Последняя встреча команд на «Шварцвальд-Штадион» состоялась в мае 2015-го года и тогда победу удалось добыть хозяевам (2:1), которые по итогам сезона покинули розыгрыш Бундеслиги. «Бавария» в последний раз побеждала в Фрайбурге в 2012-м году благодаря голам Томаса Мюллера и Анатолия Тимощука.

«Фрайбург» - «Бавария»

20 января, «Шварцвальд-Штадион» - 21:30

Арбитр - М.Графе

Прогноз Sport.ua - 1:3

П1 - 11.75 Х - 6.12 П2 - 1.26

Первая часть сезона завершалась для «Лейпцига» двумя болезненными поражениями от «Ингольштадта» и «Баварии», что стоило команде лидерских позиций и оставляет открытым вопрос возможного попадания в Лигу чемпионов. На этот раз команде Ральфа Хазенхуттля предстоит еще одно испытание в лице прямого конкурента за попадание в Лигу чемпионов. Команда Нико Ковача ворвалась в эту когорту неожиданно для всех, показывая в первой части сезона стабильную и надежную игру и добившись ряда сенсационных результатов. Это уже не тот «Айнтрахт», который боролся за выживание в прошлом сезоне, новый Франкфурт способен на громкие победы, которые вывели их на четвертое место в Бундеслиге.

Этой зимой все команды «Ред Булла» бросились на помощь своему немецкому товарищу. «Ред Булл» из Зальцбурга прислал в Лейпциг Дайота Упамекано, молодого центрального защитника, который способен сделать оборону команды еще крепче. А из Нью-Йорка прибыл израильтянин Омер Дамари, который будет призван усилить конкуренцию в атаке. Нико Ковач подписал пока что только одного футболиста - малоизвестного Андерссона Ордонеза из эквадорской «Барселоны». Этот центральный защитник является одним из самых перспективных футболистов в своей стране и обладает хорошими антропометрическими данными. В любом случае, команды предпочли точечное усиление, которое позволит тренерам сохранить сыгранность и тактические схемы, пропагандируемые на протяжении первой части сезона.

В матче 16-го тура против «Баварии» «Лейпциг» впервые в истории Бундеслиги пропустил в свои ворота три гола и впервые получил красную карточку, на свой счет которую записал Эмиль Форсберг. После 16-ти туров «быки» имеют в своем активе 36 очков. В истории Бундеслиги все команды, которые до этой отметки имели столько же очков или более, завершали сезон в лидирующей четверке. «Лейпцигу» в первых 16-ти турах удалось побить рекорд «Кайзерслаутерна», который в сезоне 1997/98, выйдя в элитный дивизион, смог сходу стать чемпионом. После 16-ти туров «Ред Булл» имеет равное количество очков с «Кайзером», однако превосходит команду Отто Рехагеля по разнице забитых и пропущенных голов - 16 против 15-ти.

«Лейпциг» - «Айнтрахт»

21 января, «Ред Булл Арена» - 19:30

Арбитр - Д.Айтекын

Прогноз Sport.ua - 2:1

П1 - 1.67 Х - 3.75 П2 - 5.63

Анонс матча «Байер» - «Герта» ожидайте позже…

«Байер» - «Герта»

22 января, «БайАрена» - 16:30

Арбитр - Т.Штилер

Прогноз Sport.ua - 2:1

П1 - 1.7 Х - 3.75 П2 - 5.29

Алексей ГОРЛАЧ

Источник — Sport.ua

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