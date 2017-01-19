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КАН-2017. Сенегал обыгрывает Зимбабве и выходит из группы

Два быстрых мяча в первом тайме решили исход поединка

  • 19.01.2017 23:34
  • 239 просмотров
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Сенегал – Зимбабве – 2:0
Голы: 1:0 – 9 Мане, 2:0 – 13 Севе.

Сенегал – Диалло, Мбоджи, Мбенге, Гассама, Кулибали, Севе, Куяте (Ндойе, 85), Мане (Сарр, 90), Гуйе, Кейта, Диуф (Соу, 63).
Зимбабве – Мкурува, Муройва, Басера, Звирекви, Нхамойнесу, Кацанде, Накамба, Махачи (Ндоро, 46), Биллиат, Русике (Русике, 46), Мушекви (Маладжила, 83).

Предупреждения: Куяте (31), Гассама (57), Маладжила (89).

Источник — Sport.ua

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