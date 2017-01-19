КАН-2017. Сенегал обыгрывает Зимбабве и выходит из группы

Сенегал – Зимбабве – 2:0
Голы: 1:0 – 9 Мане, 2:0 – 13 Севе.
Сенегал – Диалло, Мбоджи, Мбенге, Гассама, Кулибали, Севе, Куяте (Ндойе, 85), Мане (Сарр, 90), Гуйе, Кейта, Диуф (Соу, 63).
Зимбабве – Мкурува, Муройва, Басера, Звирекви, Нхамойнесу, Кацанде, Накамба, Махачи (Ндоро, 46), Биллиат, Русике (Русике, 46), Мушекви (Маладжила, 83).
Предупреждения: Куяте (31), Гассама (57), Маладжила (89).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.