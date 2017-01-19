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Легендарный игрок «Барселоны» Ривалдо инкогнито принял участие в тренировочной игре болельщиков «сине-гранатовых». Для того чтобы бразильца не узнали, ему нацепили накладные волосы, бороду и нос.

Команда Ривалдо одержала победу со счетом 2:1, а сам футболист был признан лучшим игроком встречи.

Когда бразилец снял накладные волосы и маску с лица, другие участники матча были просто ошарашены.

Источник — ФК Барселона

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