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Атлетико Мадрид
3:0
Эйбар
19.01.2017, FT

Атлетико Мадрид — Эйбар — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании «Атлетико Мадрид» — «Эйбар»

  • 19.01.2017 22:35
  • 94 просмотров
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В первом поединке 1/4 Кубка Испании «Атлетико Мадрид» — «Эйбар» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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