ОФІЦІЙНО: Бруно Вієйра де Соуза – гравець Зірки

19-річний бразильський півзахисник Бруно Вієйра де Соуза підписав контракт з кропивницькою «Зіркою». Останнім клубом молодого хавбека був «Собрадіно».

Бруно в Кропивницькому ще з вересня минулого року, і встиг не тільки пограти у товариських іграх за першу команду, але й відзначитися забитими м’ячами. Та контракт перспективний бразильський футболіст та український клуб підписали лише в січні.

Источник — ФК Звезда

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