Сборная Украины U-17 обыграла Грузию

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Сегодня юношеская сборная Украины (футболисты 2000 года рождения) провела заключительный поединок группового этапа Кубка Развития-2017, проходящего в Минске.



Подопечные Сергея Попова сразились со сборной Грузии, которая приехала на турнир командой U-16, и в непростом поединке переиграли грузинов — 2:1, добыв свою первую победу на данном турнире.



По ходу игры Украинцы вели в счете, благодаря мячу футболиста донецкого Шахтера Артема Холода. Правда Грузии очень быстро удалось отыграться. Но ничейный счет продержался на табло примерно 10 минут, а после наша сборная снова повела в счете, еще один горняк Алексей Кащук забил, как оказалось, победный мяч.

Подопечных Попова теперь ждет выяснение отношений с командами Молдовы и Словакии в матчах за 7- 9 место на турнире.



Грузия U-16 — Украина U-17 — 1:2

Голы: Давиташвили (26) — Артем Холод (22), Алексей Кащук (37).



Грузия U-16: Бахтадзе — Меликишвили (Азаров, 38), Гелашвили, Капанадзе, Чоталишвили (Ашордия, 77), Меквабишвили, Лордкипанидзе (Бакрадзе, 65), Давиташвили (Чарквиани, 54), Кварацхелья (Тудеби, 65), Гуляшвили, Кутателадзе (Янгвеладзе, 54).

Украина U-17: Лтаиф — Граматик (Колесник, 50), Кащук, Холод (Ступник, 65), Назаренко (Кожевников, 65), Рудюк (Шевцов, 71), Шушко (Бондаренко, 50), Слива, Снурницын, Тарадуда, Титаевский (Чмырев, 41).

Источник — goldtalant.com.ua

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