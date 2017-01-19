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КАН-2017. Алжир уступил Тунису

Марез и компании не смогли победить и во втором матче группового этапа

  • 19.01.2017 21:18
  • 211 просмотров
  • 1 комментария
Метки
edition.cnn.com/sport/football
© edition.cnn.com/sport/football

Алжир — Тунис 1:2
Голы: Ханни, 90+1 — Манди, 50 (в свои ворота), Слити, 65 (с пенальти)

Алжир: Асселах — Гулам, Бенсебаини, Мефтах, Манди — Геззаль (Бунеджах, 69), Браими (Ханни, 74) — Гедиура (Абед, 90+3), Марез, Бенталеб — Слимани
Тунис: Матлути (Жериди, 88) — Маалул, Абденнур, Наггез, Бен Юссеф — Бен Амор, Слити, Сасси — Мсакни, Хазри (Али Якуби, 73), Акаичи (Кхенисси, 78)

Предупреждения: Гедиура, Мефтах, Гулам — Маалул

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 19.01.2017 21:46
    0
    Думав що фінал буде: Кот-дІвуар - Алжир (принаймі за іменами такТочно) але на 90% Марез-Лестер, Слімані-Лестер, Тайдер-Інтер, Бенталеб-Тоттенхем, Фегулі-Валенсія, Гулям-Наполі і компанія відправляються додому.
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