Алжир — Тунис 1:2
Голы: Ханни, 90+1 — Манди, 50 (в свои ворота), Слити, 65 (с пенальти)
Алжир: Асселах — Гулам, Бенсебаини, Мефтах, Манди — Геззаль (Бунеджах, 69), Браими (Ханни, 74) — Гедиура (Абед, 90+3), Марез, Бенталеб — Слимани
Тунис: Матлути (Жериди, 88) — Маалул, Абденнур, Наггез, Бен Юссеф — Бен Амор, Слити, Сасси — Мсакни, Хазри (Али Якуби, 73), Акаичи (Кхенисси, 78)
Предупреждения: Гедиура, Мефтах, Гулам — Маалул
Источник — Sport.ua
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