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Томас Середа подписал контракт с греческим Астерасом

Украинский футболист на пять лет связал свое будущее с клубом из Триполиса

  • 19.01.2017 20:55
  • 563 просмотров
  • 3 комментария
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instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official. Александр Панков и Томас Середа
© instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official. Александр Панков и Томас Середа

Украинский футболист Томас Середа подписал пятилетний контракт с греческим клубом «Астерас» (Триполис). Об этом сообщил агент игрока Александр Панков на своей странице в Instagram.

Первое время Середа будет тренироваться с основой команды, но играть за дубль.

Ранее 18-летний украинец выступал за молодежные команды одесского «Черноморца» и запорожского «Металлурга». Также Середа сыграл 3 матча в составе юношеской сборной Украины (U-19).

После 16 туров «Астерас» занимает 10 место в чемпионате Греции. За клуб из города Триполис выступает украинец Евгений Селин.

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Комментарии
    orest0998
    online
      orest0998, 19.01.2017 21:26
    0
    Позиція?
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 19.01.2017 21:40
    0
    orest0998, 19.01.2017 21:26
    Позиція?
    Півзахисник
    Ссылка
    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 19.01.2017 21:49
    +1
    Который провоцировал на пару с Гринем драку на каком то футзальном турнире.
    В целом он слабенький
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