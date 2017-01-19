Томас Середа подписал контракт с греческим Астерасом

© instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official. Александр Панков и Томас Середа

Украинский футболист Томас Середа подписал пятилетний контракт с греческим клубом «Астерас» (Триполис). Об этом сообщил агент игрока Александр Панков на своей странице в Instagram.

Первое время Середа будет тренироваться с основой команды, но играть за дубль.

Ранее 18-летний украинец выступал за молодежные команды одесского «Черноморца» и запорожского «Металлурга». Также Середа сыграл 3 матча в составе юношеской сборной Украины (U-19).

После 16 туров «Астерас» занимает 10 место в чемпионате Греции. За клуб из города Триполис выступает украинец Евгений Селин.

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