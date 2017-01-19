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Виктор ГРАЧЕВ: «У Динамо в ЛЧ группа была слабее, чем у Шахтера в ЛЕ»

Бывший игрок «горняков» сравнил соперников украинских команд в еврокубках

  • 19.01.2017 20:37
  • 1370 просмотров
  • 23 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Екс-форвард донецького «Шахтаря» Віктор Грачов висловив думку про те, що в група «Динамо» в Лізі чемпіонів була слабшою за групу «Шахтаря» в Лізі Європи.

«Мене дивують висловлювання Леоніда Буряка, якого я дуже поважаю. Він сказав, що у «Шахтаря» була дуже слабка група в Лізі Європи. Вибачте, але в київського «Динамо» ще слабша група в Лізі чемпіонів, аніж в «Шахтаря». І кияни не вийшли навіть в Лігу Європи. Група в них навіть слабша за квартет «Шахтаря». Називаймо речі своїми іменами. Так, «Шахтар» зіграв бездарно у кваліфікації Ліги чемпіонів з швейцарським «Янг Бойзом». Але в Лізі Європи показав красивий футбол», - сказав Грачов.

Нагадаємо, в групі ЛЧ суперниками «Динамо» були «Наполі», «Бенфіка» та «Бешикташ». В Лізі Європи «Шахтар» грав в одному квартеті з «Гентом», «Брагою» та «Коньяспором».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Evil
      Evil, 19.01.2017 21:52
    +2
    А да Янг Бойз передает привет грачеву
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    samird
      samird, 19.01.2017 21:52
    +5
    kabul99, 19.01.2017 21:41
    У Зори так точно сильнее была

    Только п именам.
    А Грачев в своём репертуаре - он и Сабо два друга-маразматика. В прошлом отличные футболисты, но интеллект отсутствует напрочь.
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    dydyyura
    online
      dydyyura, 19.01.2017 22:03
    +2
    еще один спец старый по алкогольным напиткам высказался о том в чем не понимает
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