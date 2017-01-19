Виктор ГРАЧЕВ: «У Динамо в ЛЧ группа была слабее, чем у Шахтера в ЛЕ»

© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Екс-форвард донецького «Шахтаря» Віктор Грачов висловив думку про те, що в група «Динамо» в Лізі чемпіонів була слабшою за групу «Шахтаря» в Лізі Європи.

«Мене дивують висловлювання Леоніда Буряка, якого я дуже поважаю. Він сказав, що у «Шахтаря» була дуже слабка група в Лізі Європи. Вибачте, але в київського «Динамо» ще слабша група в Лізі чемпіонів, аніж в «Шахтаря». І кияни не вийшли навіть в Лігу Європи. Група в них навіть слабша за квартет «Шахтаря». Називаймо речі своїми іменами. Так, «Шахтар» зіграв бездарно у кваліфікації Ліги чемпіонів з швейцарським «Янг Бойзом». Але в Лізі Європи показав красивий футбол», - сказав Грачов.

Нагадаємо, в групі ЛЧ суперниками «Динамо» були «Наполі», «Бенфіка» та «Бешикташ». В Лізі Європи «Шахтар» грав в одному квартеті з «Гентом», «Брагою» та «Коньяспором».

Источник — ПлюсСпорт

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