Руслан УМАНЕЦ: «У Олимпика сказалась нехватка опыта»

В прошлом чемпионате U-19 юниоры донецкого Олимпика произвели фурор: финишировали в первой тройке. Причем на втором месте, обойдя в таблице Шахтер. В нынешнем первенстве у команды уже и состав не тот, да и тренер новый. Тем не менее, в первой части турнира олимпийцы свои восемь побед добыли и заслуженно расположились сразу же за первой пятеркой. Хотя их наставник Руслан Уманец, отвечая на вопросы традиционной анкеты проекта Золотой Талант, отметил, что это далеко не предел.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? В чем заключается ваш резерв? За счет чего команда может прибавить весной?

— В принципе, задача была оказаться повыше, чем 6-е место. Но сказалась нехватка опыта — молодые ребята, команда постоянно обновляется и омолаживается. В некоторых матчах, точнее, в двух встречах, мы два мяча после 90-й минуты пропустили. Могли еще брать очки и быть ближе к третьему месту. Хотя отрыв небольшой, и есть шанс во второй части побороться за медали. Так и будем двигаться.

Задача на второй круг — быть в тройке. Постараемся, будем молодежь, ребят 2000-го года рождения привлекать, а 1998-му пора в дублирующий состав переходить. Первая задача — привлекать молодежь, давать ей шанс, вторая... Будем ставить задачу добиваться результата и постараемся за медали побороться.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Худший, однозначно, с Динамо (0:6), психологически ребята дрогнули, крупное поражение. А лучший матч? Хорошо с Шахтером сыграли (2:3) и еще осталась в памяти ничья с Ворсклой (1:1) в Полтаве. Качество футбола понравилось, это был один из таких приятных поединков именно в плане желания игроков: пропустили быстрый гол, но не опустили голову, смогли переломить себя и во втором тайме создавали моменты, все проходило на скорости, зрелищный футбол. И даже Полтава отметила, что действительно результат результатом, но это молодежь и мы должны их учить играть в футбол для зрителей, чтобы не стояло во главе угла только три очка. Все-таки нужно, чтобы ребята играли в комбинационный футбол, контролировали мяч. И матч с Ворсклой по этим показателям был лучшим, по содержанию игры.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на более высоком уровне?

— Очень помог Стас Биленький. Хотя нельзя сказать, что это игрок только команды U-19, он и в U-21 играл. Парень свой уровень повысил, и в этом чемпионате, думаю, будет больше за дубль играть. Мы же будем подпускать других нападающих.

Хорошо влились другие игроки, Алексей Боровик, например. Парень 1999-го года, мы его только в августе привлекли. Но у него старая травма мениска, и он начало сыграл, вписался в игру, и в команду, обидно, что остальные матчи пропустил, и только в конце начал восстанавливаться, сыграл один матч.

У нас Игорь Снурницын, 2000-го года, сыграл все матчи в основном составе, кроме того времени, когда в сборной был — тогда не играл, понятно. Можно его отметить, по-взрослому в некоторых ситуациях воспринимает футбол.

Есть у нас Дмитрий Петрик, 1998-го года, но он уже ближе к дублю. А так — Биленький, Боровик и Снурницын, вот эти трое. Биленький принес много пользы, бывало, играл в пятницу за дубль, а уже в субботу за U-19 и помогал не то что команде, а клубу, выкладывался. Владимир Зубашивский тоже неплохо выглядел, но его на финише не хватило физически, подустал парень под конец чемпионата.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Нас уже покинул Алексей Еремин, он не оправдал надежд, которые мы на него возлагали. С Антоном Бушлей тоже попрощались, однако мы сказали ребятам, что всегда рады вас видеть, может еще шанс будет. Но на данный момент будем наигрывать других исполнителей.

Среди остальных ребят есть кандидаты, с которыми, скорее всего, расстанемся, но пока еще на сборах посмотрим, может, ошибаемся. Пока есть только два человека, с которыми попрощались.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— По судейству говорить не буду, это не наша структура, не нам ее обсуждать. Команды? Хорошее отношение, не было ни одной игры с криками, лишними эмоциями. Были жесткие матчи, но повысилось воспитание футболистов, не было оскорблений. Приятно, что и домашние игры, и на выезде хорошо очень проходили, уровень футбола растет, воспитание игроков. Приобретают опыт, знания.

Поля в хорошем состоянии, предоставляют замечательные условия, нареканий нет. Ребята новые, которые из U-17 приходят, на них газоны производят приятное впечатление. Некоторые сборники у нас говорят, что даже сборная иногда выступает на полях хуже качества. Чемпионат на должном уровне, в плане команд, тренерского отношения, игроков.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— Выходим из отпуска 16 января, собираемся вместе с дублем в Белой Церкви. Есть предложение, пока мы с президентом не обсудили, в районе Мукачево провести сборы. Есть приглашение от харьковского УФК-Олимпик U-19: они хотят сделать турнир, в нем четыре команды из высшей лиги U-19, четыре команды из первой. Может, будет турнир и в Белой Церкви, но пока вопрос на сто процентов не решен.

Источник — Золотой талант Украины

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