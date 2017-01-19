Олег ФЕДОРЧУК: «Макаренко рассчитывал на полмиллиона евро в год»

© ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко

Футбольний тренер і експерт Оленг Федорчук розповів про майбутнє екс-захисника київського «Динамо» Євгена Макаренка.

«Він гратиме за кордоном. В Європі гравець його рівня отримує 500-550 тисяч євро на рік. Тобто десь у межах 40-45 тисяч на місяць. Це те, на що, по-суті, Макаренко сподівався в «Динамо», але не отримав.

Думаю, він знайде собі команду з такою зарплатою. Якщо його агент прилаштував у Німеччині вікового Артема Федецького, то молодого і перспективного Макаренка влаштувати буде набагато простіше, - сказав Федорчук.

Нагадаємо, Євген Макаренко відмовився підписувати новий контракт з «Динамо» і покинув київський клуб.

Источник — ПлюсСпорт

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