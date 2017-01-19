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Все матчи Шахтера на сборах покажет ТК Футбол

Поединки будут транслироваться в прямом эфире

  • 19.01.2017 20:05
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Все поединки «Шахтера» на зимних сборах в Испании и Португалии покажут телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2».

22 января команда Паулу Фонсеки встретится с польской «Краковией». Начало прямой трансляции на «Футболе 1» в 10:55 по Киеву. Этот матч станет единственным в программе первого сбора.

Через несколько дней «оранжево-черные» отправятся в Португалию, где на 27 января запланирован спарринг со шведским «Норчепингом» (прямой эфир на «Футболе 1» в 17:55).

На международном турнире Atlantic Cup «Шахтер» сыграет с чешским «Яблонцем» (31 января в 18:00) и датским «Ольборгом» (3 февраля в 18:00), после чего команду ждет матч финального этапа (6/7 февраля).

9 февраля «горняки» проведут еще один контрольный поединок. Соперник уточняется.

Источник — ФК Шахтер

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